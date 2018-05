Gefährliches Zungenspiel Der tödliche Kuss des Schmuckhornfroschs

Diesen Frosch sollten Sie keinesfalls küssen, sonst klebt er Ihnen buchstäblich an den Lippen: Mit seiner kräftigen Zunge fängt der Schmuckhornfrosch blitzschnell seine Beute. Welche Kraft dabei am Werk ist, wurde jetzt erstmals erforscht.

Kugelrund und ein wirklich breites Maul - das ist das offenkundigste Merkmal des Breitmaulfroschs. Im Deutschen wird der "wide-mouthed frog" aber eigentlich als Schmuckhornfrosch bezeichnet - wegen der zipfelförmigen Ausbuchtungen über seinen Augen. Doch das Bemerkenswerteste des Froschlurchs ist die meiste Zeit verborgen: eine erstaunlich starke Zunge.

Haft-Untersuchung

Thomas Kleinteich mit seinem Studienobjekt

Die Schnelligkeit und Treffsicherheit der Zungen von Fröschen, Kröten und anderen Lurchen ist legendär. Ein Kieler Forscher heftet sein Augenmerk derzeit aber eher auf die Klebrigkeit der Froschzungen: Thomas Kleinteich, Zoologe an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, möchte herausfinden, warum die Zungen der Amphibien so gut an ihrer Beute haften - und wie gut genau.

Besonders der südamerikanische Schmuckhornfrosch Ceratophrys cranwelli hat es Kleinteich angetan. Allerdings weniger wegen seiner grazilen Fangmethode:

"Salamander schießen wie Scharfschützen, während Frösche teilweise wie mit einem Tennisschläger auf ihre Beute hauen." Thomas Kleinteich

Raffinierte Zunge

Um herauszufinden, warum die Froschzunge eigentlich klebt, nutzt der Forscher vor allem moderne bildgebende Verfahren. So wird schon mal eine Froschzunge im Mini-Computertomographen unter die Lupe genommen, um ihre raffinierte Oberfläche zu ergründen. Denn deren Beschaffenheit ist es wohl, die die Froschzunge kleben lässt.

Trockene Zungen kleben besser

Kein klebriger Schleim hilft dem Beutefang, wie Kleinknecht anfangs vermutete. Im Gegenteil: Seine Versuche zeigten dem Zoologen, dass der "Zungenkuss" des Schmuckhornfrosches umso tödlicher ist, je weniger Schleim sich auf der Zunge befindet. Kraftsensoren auf einer Glasscheibe zwischen den Versuchsfröschen und den ersehnten Beutetieren maßen, wie stark die Zunge des Froschs beim Jagdversuch haftete.

Die Augen größer als der Bauch, die Zunge stärker als er selbst

Dabei zeigte sich, dass der Schmuckhornfrosch mit seiner Zunge sogar Beute halten könnte, die schwerer ist als er selbst.

"Stellen Sie sich einen achtzig Kilogramm schweren Menschen vor, der über 110 Kilogramm in wenigen Millisekunden mit seiner Zunge vom Boden hebt." Thomas Kleinteich

Trifft ein Breitmaulfrosch ... ... einen stochernden Storch und fragt: "Was suchst du denn da?"

Meint der Storch: "Ich suche saftige Breitmaulfrösche."

- "Hob üch koinen gösöhen!"

Womit wir wieder beim anglizistischen Breitmaulfrosch ankommen: Denn das Maul des Schmuckhornfrosches ist breit genug, um Beute zu verschlingen, die so groß ist wie er selbst. Und es ist mit kräftigen Zähnen bewehrt. Kein Wunder, dass der Schmuckhornfrosch da auch mal nach den eigenen Artgenossen schnappt. Und das Liebesspiel des Schmuckhornfrosches? Hoffentlich ohne Zungenkuss ...