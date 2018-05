Gold, Bronze und Perlen Was Schmuck über seine Träger verrät

Schmuck aus Perlen, Muscheln oder Metallen - bis in die Frühgeschichte hinein finden wir Spuren von glitzernden Dingen im Leben der Menschen. Doch warum tragen wir Schmuck? Zum Überleben brauchen wir ihn nicht, oder?

Schmuck ist hübsch und teuer und damit vor allem ein Luxusgut. Doch zu allen Zeiten haben sich Menschen mit glitzernden Steinen, glänzenden Perlen oder schwerem Gold behängt. Der Kulturwissenschaftler Winfried Menninghaus hat das Schmuckbedürfnis der Menschen untersucht und drei wichtige Kategorien gefunden:

Bedeutung von Schmuck Attraktivität Schmuck dient wie im Tierreich das Gefieder dazu, die Attraktivität des Partners zu steigern. Krieg Schmuck als Kriegsbeute ist häufig Fetisch des Triumphs. Ansehen Durch seinen hohen Wert ist Schmuck ein Luxusgut und damit ein Prestigenachweis - auch heute noch.

Rituelle Bedeutung von Schmuck

Ein Maori mit dem auffälligen Ohrschmuck "Taonga".

Doch Schmuck kann auch noch einen anderen Wert haben. Die neuseeländischen Maori zum Beispiel tragen traditionell ganz spezielle Ohrringe. Wir würden das spontan als Schmuck bezeichnen, doch das sind die langen, grünen Stangen nicht, sagt Schmuckmacher Karl Fritsch. Diese "Taonga" sind Erinnerungsstücke, repräsentieren Ahnen und Geschichten, die in dieser Form an die jüngere Generation weitergegeben werden.

Auch in westlichen Kulturen gibt es dieses Phänomen. Manche Schmuckstücke werden immer noch zu bestimmten Anlässen verschenkt oder ausgetauscht, Tauf- oder Eheringe zum Beispiel. Auch wird Schmuck innerhalb der Familie vererbt, sei es ein Armband oder eine wertvolle Uhr. So wird Familiengeschichte weitergetragen, ganz ähnlich wie bei den Maori.

Ohne andere kein Schmuck?

Für den Philosophen Immanuel Kant war 1790 klar: Wäre ein Mensch allein auf einer einsamen Insel, würde er sich auf keinen Fall mit Muscheln, Perlen oder Gold behängen. Nur in der Gesellschaft anderer wolle ein Mensch ein "feiner" Mensch sein. Schmuck erzählt viel über seinen Träger, seine Vorlieben und seinen Geschmack. Darüber hinaus erfährt man etwas über den gesellschaftlichen Rang einer Person.

Muscheln, Elfenbein und Hirschzähne

Muscheln eignen sich hervorragend für Ketten.

Einige der ersten Ketten wurden wohl aus Muscheln gefertigt. Funde aus Afrika sind 75.000 Jahre alt. An der Spitze sind die Muscheln durchbohrt und an einem Faden aufgefädelt. Manche Forscher sagen sogar, schon vor 100.000 Jahren durchbohrten die Menschen Muscheln, um sie als Anhänger zu tragen.

In Bayern trug man in der Steinzeit auch Mammutelfenbein und Hirschzähne, das ist typisch, sagt Heiner Schwarzberg von der Archäologischen Staatssammlung in München:

"Die Menschen, mit denen wir es dort zu tun haben, sind Jäger und Sammler gewesen. Spezialisierte Jäger und Sammler, die auch die Wasserläufe ausgebeutet haben. Also letztendlich sind die Objekte, mit denen sie sich geschmückt haben, ihnen jeden Tag begegnet." Heiner Schwarzenberg, Archäologische Staatssammlung München

Nur Experten fertigen aus Goldklumpen so prächtige Schmuchstücke.

Erst in der Jungsteinzeit kommt so langsam Metallschmuck dazu, Bronze, Gold und Silber. Wer teure, unförmige Goldketten trägt, signalisiert eindeutig, dass er Geld hat und nicht körperlich arbeiten muss. Dazu braucht es auch echte Kunsthandwerker, eine neue Möglichkeit entsteht, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Damit hat Schmuck noch eine weitere Bedeutung gewonnen, eine wirtschaftliche. Wenn es eine Nachfrage nach schönen Dingen gibt, findet sich nämlich auch immer jemand, der sie herstellt und verkauft.