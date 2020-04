Schimmelpilz Der Schimmel ist überall ...

Bei den Mykotoxinen unterscheidet man verschiedene Gruppen. Die wichtigste Gruppe ist die der Aflatoxine. Aflatoxine finden sich nur in pflanzlichen Lebensmitteln. "Aflatoxin B1", das in Nüssen, Getreide und Gewürzen vorkommt, gilt als leberkrebserregend. Weitere Toxin-Gruppen: Ochratoxine, die in Kaffee, Getreide, Bier, Trockenobst und Gemüse vorkommen, Fumonisine, die in Mais auftreten, sowie Patulin, ein Gift, das in Obst und Fruchtsäften vorkommt.



Quelle: Infodienst der Landwirtschaftsverwaltung Baden-Württemberg