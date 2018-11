Safran Das Gold der Perser

Auch wenn es die Speisen goldgelb färbt: Bei der Ernte sind die Safranfäden zunächst einmal rot. Traditionell wird das Gewürz spanischer Paella und indischen Süßspeisen beigegeben. Safran ist bei zu hoher Dosis giftig, Vergiftungserscheinungen treten allerdings erst beim Verzehr mehrerer Gramm auf - was für Safran schon eine sehr große Menge ist.

Ein köstlicher Schatz

Safranfäden

Da von der Safranblüte lediglich die feinen Narben, also der weibliche Blütenteil, verwendet wird, ist die Safrangewinnung denkbar aufwendig. Man benötigt 150.000 bis 200.000 Blüten, um ein Kilo Safran zu gewinnen, was einer Anbaufläche von über 1.000 Quadratmetern entspricht. Die Ernte erfolgt ausschließlich in Handarbeit, Spitzenpflücker schaffen maximal 80 Gramm pro Tag. Aus diesem Grund ist Safran sehr teuer, ein Gramm kostet zwischen 4 und 14 Euro. Günstiger wird er, wenn er nicht rein ist und zum Beispiel männliche Blütenteile beigemischt wurden. Dann spricht man von naturellem Safran, die männlichen Staubblätter sind allerdings geschmacklos.

Geringste Mengen reichen aus

Tipp Wenn man Safranfäden oder das Safranpulver in etwas Milch auflöst und eine Stunde ziehen lässt, kann sich das Aroma voll entfalten. Safran sollte erst unmittelbar vor dem Ende des Kochvorgangs armen Gerichten beigegeben werden. Dann ist das Aroma vollmundig und frisch.

Manchmal wird auch Kurkuma als Safranersatz angeboten. Er führt ebenfalls zu einer Gelbfärbung der Speisen, ist aber von der Intensität der Farbe und vom Aroma her nicht mit Safran zu vergleichen. Bei geringen Qualitäten gibt es abenteuerliche Beimischungen, um das kostbare Gut zu strecken. Der hohe Preis des Gewürzes relativiert sich durch die geringe Dosis, die beim Kochen nötig ist, denn es reicht schon eine Messerspitze, um den Effekt an Farbe und Aroma zu erzielen. Etwa zehn Safranfäden entsprechen einer Messerspitze Safranpulver. Nimmt man zuviel, schmeckt Safran zu intensiv und leicht bitter.

Rezept: Safranmilch Teuer, heilend - und wunderschön: der Safran 500 ml Milch mit 1-2 Nelken, einer Messerspitze gemahlenem Zimt sowie 6 Fäden Safran zum Kochen bringen und anschließend auf kleiner Flamme ca. 5 Minuten weiterköcheln lassen. Anschließend abseihen und leicht abkühlen lassen, zum Schluss noch 1 EL Honig unterrühren. Dieser Trunk entspannt vor dem Zubettgehen Gemüt und Nerven und sorgt für einen erholsamen Schlaf.

So wirkt Safran

Safran enthält ätherische Öle, Edelbitterstoffe, Karotinoide und das beim Trocknen entstehende Safranal, das sogenannte Glückshormon. Safran gilt daher auch als Stimmungsaufheller, er gilt zudem als schmerzlindernd und verdauungsanregend.

Tipps zum Safrankauf Pur oder gestreckt Da Safran sehr teuer ist, wird er oftmals gefälscht oder gestreckt und dann viel günstiger verkauft. Achten Sie deshalb beim Kauf auf die nachfolgenden Punkte. Fäden statt Pulver Kaufen Sie nur ganze Safranfäden, kein Pulver, wenn Sie ausschließlich echten Safran wünschen. Pulver ist meist gestreckt. Kosten Echter Safran hat seinen Preis und kostet pro Gramm ungefähr vier Euro. Händlerwahl Kaufen Sie Safran am besten beim Feinkosthändler oder in speziellen Gewürzläden.

Hege und Pflege

Safran wird traditionell hauptsächlich im östlichen Iran und in Nordindien angebaut, aber auch im Mittelmeerraum, zum Beispiel in Spanien, Griechenland oder der Toskana. Besonders delikat sollen der Safran aus Kaschmir und Spanien sein. Der Safrankrokus ist in der Kultur relativ empfindlich. Der Boden darf keinesfalls zu dicht und nahrhaft sein. Vielmehr liebt der Crocus sativus, aus dem der Safran gewonnen wird, einen sandig-lockeren, luftigen, durchlässigen und eher mageren Boden. Andererseits verträgt Safran auch stärkere Winter ziemlich gut. Die Ernte erfolgt zur Blütezeit von September bis November. Dabei wird die Blüte gepflückt. Später werden dann in Feinarbeit die weiblichen Narben herausgetrennt und an einem dunklen Ort getrocknet und gelagert, um das Aroma zu bewahren.