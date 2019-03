Georg Simon Ohm Ein Physiker entdeckt den Widerstand

1789: Geboren am 16. März in Erlangen

1800: Gymnasium in Erlangen

1805: Drei Semester Studium in Erlangen

1806: Mathematiklehrer in der Schweiz

1811: Promotion in Erlangen, Thema "Über Licht und Farben"

1812: Lehrer in Bamberg

1817: Mathematik- und Physiklehrer in Köln, Betreuer der physikalisch-chemischen Sammlung des Jesuitenkollegs

1826: Veröffentlichung des Ohmschen Gesetzes

1828: Aufenthalt in Berlin, Veröffentlichung des Werkes "Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet"

1833: Professor für Physik am Königlich-Bayerischen Polytechnikum Nürnberg

1839: Zehn Jahre Rektor des Polytechnikums in Nürnberg

1841: Verleihung der Copley-Medaille in London

1849: Zweiter Konservator der mathematisch-physikalischen Sammlung in München

1852: Ordentlicher Professor für Physik und Mathematik an der Universität München, Leiter des physikalischen Kabinetts der Universität

1854: Verstorben am 6. Juli in München