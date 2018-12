Magen-Darm-Infekt Noro-Viren - alle Jahre wieder

Rota-Viren sind neben den Noro-Viren die zweithäufigsten Erreger viraler Magen-Darm-Infektionen, so das Robert-Koch-Institut (RKI). Die Inkubationszeit ist ähnlich kurz wie bei Noro-Viren - zwischen einem und drei Tagen. An Rota-Viren stecken sich besonders Kleinkinder und Säuglinge an. Bis zum Alter von fünf Jahren erkrankt fast jedes Kind, rund 95 Prozent, einmal an einer Rota-Viren-Infektion. Erwachsene erkranken meist in Form von Reisedurchfällen.

Nach dem Kontakt mit den Viren entwickeln sich Antikörper, die vor einer weiteren Infektion schützen. Rotaviren rufen Fieber, Durchfall und Erbrechen hervor. Gefährlich ist der starke Flüssigkeitsverlust. Die Erkrankung dauert im Schnitt vier bis acht Tage.



Weltweit sterben rund 500.000 Kinder an einer Infektion mit Rota-Viren, rund 85 Prozent davon in Entwicklungsländern.

Ansteckung: über verunreinigte Lebensmittel, Oberflächen, erkrankte Personen, möglichweise auch durch Tröpfchen-Infektion, so das RKI.