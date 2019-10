Medizin-Nobelpreis 2019 für Zellforscher William G. Kaelin, Sir Peter Ratcliffe und Gregg L. Semenza

Die Anpassung von Körperzellen an die verfügbare Menge an Sauerstoff könnte als eine der lebenswichtigsten Anpassungen überhaupt angesehen werden, so das Nobel-Komitee.

Die drei Forscher William G. Kaelin, Gregg Semenza (beide USA) und Sir Peter J. Ratcliffe (Großbritannien) haben mit ihren Erkenntnissen wesentlich dazu beigetragen, diese Mechanismen in Zellen zu verstehen und damit den Weg geebnet, um schwere Krankheiten wie Krebs zu bekämpfen.

Deutsche Medizin-Nobelpreisträger

Mit dem ersten Nobelpreis für Medizin wurde 1901 ein Deutscher ausgezeichnet: Emil von Behring. Er bekam ihn für seine Erfolge in der Serumtherapie, die im Kampf gegen die Diphtherie entscheidende Fortschritte brachte. Und die erste deutsche Frau, die einen Nobelpreis erhielt, bekam ihn ebenfalls im Fach Medizin: Christiane Nüsslein-Volhard wurde im Jahre 1995 zusammen mit zwei US-amerikanischen Kollegen für ihre Forschungen zur genetischen Steuerung der Embryonalentwicklung ausgezeichnet.



Der bislang letzte Deutsche, der im Bereich Medizin geehrt wurde, ist Thomas Südhof im Jahr 2013: Der in Deutschland geborene und aufgewachsene Mediziner, der auch die amerikanische Staatsbürgerschaft hat, hat mit zwei US-Kollegen das Rätsel gelöst, wie Zellen ihr Transportsystem organisieren.