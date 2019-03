Ausgezeichnete Forscherinnen Wie Frau zu einem Nobelpreis kommt

Geboren wurde die Physikerin Marie Curie am 7. November 1867 in Warschau als Maria Salome Sklodowska. Sie war das fünfte und jüngste Kind der Familie. Schon früh wurde sie mit Tod und Armut konfrontiert. Im Alter von zehn Jahren verlor sie ihre Mutter, die an Tuberkulose erkrankt war. Eine ihrer Schwestern starb an Typhus.