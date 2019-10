Physik-Nobelpreis 2019 für drei Astrophysiker Die Evolution des Universums und der Platz der Erde im Kosmos

Der Physik-Nobelpreis 2019 geht an James Peebles für seine theoretischen Entdeckungen in physikalischer Kosmologie und an Michel Mayor und Didier Queloz für ihre Entdeckung eines Exoplaneten um einen sonnenähnlichen Stern.