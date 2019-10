Chemie-Nobelpreis 2019 an Batterie-Forscher Preis für eine "wiederaufladbare Welt"

John B. Goodenough wurde 1922 in Jena geboren und ist der bisher älteste Nobelpreisträger. Der US-Amerikaner arbeitet an der University of Texas in Austin. M. Stanley Whittingham wurde 1941 in Nottingham, Großbritannien, geboren und arbeitet an der Binghamton University, State University of New York, USA. Akira Yoshino wurde 1948 in Suita, Japan, geboren, arbeitet für den japanischen Chemiekonzern Asahi Kasei und ist zudem seit 2017 Professor an der Mejo-Universität in Nagoya, Japan.

Die Lithium-Ionen-Batterie

Alle drei Forscher arbeiteten zwischen den 1970er- und 1980er-Jahren unabhängig voneinander an der Lithium-Ionen-Technologie für Batterien und im interdisziplinären Bereich zwischen Chemie und Physik, zwischen Technologie und Ingenieurwissenschaft. Ihre Forschungsergebnisse führten zur Entwicklung der Lithium-Ionen-Batterie, die uns heutzutage ein mobiles Leben ermöglicht. Olof Ramström, Mitglied des Nobelpreis-Komitees, fasst zusammen: "Wir haben mit der Lithium-Ionen-Batterie einen Zugang zu Energie, wohin wir auch gehen". Doch vorher habe das chemische Element Lithium erst einmal gezähmt werden müssen, weil es hochgradig reaktiv sei. "Es ist eine Superkraft in einer kleinen Batterie, die eine dramatische Wirkung auf unsere Gesellschaft hatte." Lithium-Ionen-Batterien werden auch in Elektroautos eingesetzt und zur Speicherung von Energie aus Wind- und Sonnenenergieanlagen verwendet.

M. Stanley Whittingham baute Anfang der 1970er-Jahre die erste funktionierende Lithium-Batterie. John B. Goodenough verdoppelte 1980 die Kraft der Lithium-Batterie. Akira Yoshino zähmte 1985 das wilde pure Lithium, indem er es in der neuartigen Batterie durch Lithium Ionen ersetzte. Lithium-Ionen-Batterien kamen 1991 auf den Markt.

