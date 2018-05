Physik-Nobelpreis 2017 Preis für Entdecker der Gravitationswellen

Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an die drei US-Forscher Rainer Weiss, Barry Barish und Kip Thorne für den ersten direkten Nachweis im All entstehender Gravitationswellen.

Der Nobelpreis für die Physiker war nur eine Frage der Zeit: Viele Experten hatten bereits im vergangenen Jahr auf die Zuerkennung für die Gravitationswellen-Forscher getippt. Die höchste Auszeichnung für Physiker ist mit umgerechnet etwa 940.000 Euro (9 Millionen Schwedischen Kronen) dotiert. Weiss ist gebürtiger Deutscher. Er erhält die Hälfte des Preisgeldes, Barish und Thorne teilen sich die andere.

"Ich betrachte das mehr als eine Sache, die die Arbeit von eintausend Menschen anerkennt." Physik-Nobelpreisträger Rainer Weiss

Gravitationswellen beweisen Einsteins Theorie

Nobelpreisträger Rainer Weiss

Albert Einstein hatte die Gravitationswellen vor hundert Jahren mit seiner Relativitätstheorie beschrieben. Gravitationswellen werden von allen beschleunigten Körpern produziert; etwa bei der Explosion von Sternen am Ende ihrer Lebenszeit oder beim Verschmelzen zweier Schwarzer Löcher. Aber auch beim Start eines Autos entstehen Gravitationswellen. Sie stauchen und strecken den Raum ähnlich wie ein ins Wasser geworfener Stein die Oberfläche kräuselt, nur sind sie in der Regel unfassbar winzig. Sie können nun genutzt werden, um unabhängig von Licht das All zu erforschen.

1,3 Milliarden Jahre unterwegs

Einstein war sich sicher, dass es nie gelingen würde, die winzigen Veränderungen zu messen, die diese Wellen bewirken. Doch den Forschern des LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory/Laser-Interferometer Gravitationswellen-Observatorium) in den USA gelang dies schließlich am 14. September 2015 mit riesigen Wellenmessgeräten, sogenannten Interferometern. Die beiden Observatorien in den US-Bundesstaaten Louisiana und Washington registrierten die Gravitationswellen einer Kollision zweier Schwarzer Löcher. 1,3 Milliarden Jahre waren diese unterwegs gewesen, bis sie auf der Erde ankamen.

"Eine neue Ära"

Die US-Physiker Kip Thorne und Rainer Weiss entwickelten seit den 70er-Jahren die grundlegende Technik, mit der die Wellen gemessen wurden. Barry Barish perfektionierte die Technologie. Forscher wollen die Gravitationswellen nutzen, um mehr im All zu erspähen als je zuvor. "Vor 400 Jahren hat Galileo ein Teleskop auf den Himmel gerichtet. Ich glaube, wir tun heute etwas ähnlich Wichtiges. Wir eröffnen eine neue Ära", hatte Ligo-Direktor David Reitze nach dem ersten Nachweis gesagt. 1993 gab es schon einmal einen Physik-Nobelpreis für einen - allerdings nur indirekten - Nachweis von Gravitationswellen: Die US-Astronomen Joseph Taylor und Russell Hulse hatten 1974 zwei einander umkreisende Neutronensterne beobachtet. Ihre Umlaufzeit nimmt langsam ab, was sich exakt mit dem Energieverlust durch Gravitationswellen erklären lässt.

