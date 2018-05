Literaturnobelpreis 2017 Auszeichnung für den britischen Autor Kazuo Ishiguro

Das war dann doch eine Überraschung: Kazuo Ishiguro bekommt den Literaturnobelpreis 2017. Der Schriftsteller ist keineswegs ein Geheimtipp, sondern international bekannt für Romane wie "Was vom Tage übrig blieb", "Als wir Waisen waren" oder "Alles, was wir geben mussten". Auf den Listen der aussichtsreichen Kandidaten, die im Vorfeld der Preisvergabe auch in diesem Jahr kursierten, tauchte er jedoch nicht auf.

Ein Meister einfühlsamer Prosa

Kazuo Ishiguro wurde 1954 in Nagasaki geboren und kam schon 1960 mit seiner Familie nach Großbritannien. Seine ersten beiden Bücher spielen in seiner japanischen Geburtsstadt, später verlegte er den Schauplatz seiner Texte in seine neue Heimat.

Sara Danius von der Schwedischen Akademie bei der Bekanntgabe des Literaturnobelpreises 2017 an Kazuo Ishiguro

"Ich sehe zwar japanisch aus, bin aber ein britischer Schriftsteller", hat Ishiguro im vergangenen Jahr der japanischen Tageszeitung "Mainichi Shimbun" gesagt, und in der Tat finden sich in seinen Büchern sehr britische Settings. Etwa in "Was vom Tage übrig blieb", der melancholisch-bitteren Geschichte vom Leben eines Butlers in der Vor- und Nachkriegszeit und seinem in den Nationalsozialismus verstrickten Dienstherren. Der Roman erschien 1989, machte Ishiguro international bekannt und wurde mit dem renommierten Booker Prize ausgezeichnet. Ishiguro schreibt nicht nur hier einfühlsam, fein und psychologisch genau, zugleich rührt seine Prosa an die Rätsel und Abgründe der Existenz. Die ganz großen Themen packen seine Bücher an Einzelschicksalen an: Einsamkeit und gesellschaftliche Zwänge, individuelle Identität und Familienverstrickungen. Der Leser kommt Ishiguros Figuren sehr nahe - und wird wie sie mit den Tiefen und Schmerzen des Lebens, mit Selbsttäuschung und Vergänglichkeit konfrontiert. Genau diese ungewöhnliche und bestechende Spannung zeichnet die Schwedische Akademie aus.

"Kazuo Ishiguro hat in Romanen von großer emotionaler Kraft den Abgrund unter unserer vermeintlichen Verbundenheit mit der Welt bloßgelegt." Begründung der Schwedischen Akademie zur Nobelpreisvergabe

Die existenzielle Verlassenheit des Menschen

Ein wichtiges Motiv in Ishiguros Werk ist die existenzielle Verlassenheit des Menschen. Sie verkörpert sich exemplarisch in der Gestalt von Waisen, die er wiederholt zu den Helden seiner Romane gemacht hat.

In "Als wir Waisen waren" (2000) geht der Protagonist dem rätselhaften Verschwinden seiner Eltern in den Tagen seiner Kindheit in Shanghai nach, in "Alles, was wir geben mussten" (2005) erzählt Ishiguro von einem Internat, in dem Jugendliche als menschliche Ersatzteillager, als Klone für Organspenden gehalten werden. Diese sanfte Dystopie von Kazuo Ishiguro kommt ohne die möglichen grellen Effekte des Genres aus - und ist wohl genau dadurch umso eindrücklicher. Das Buch wurde wie andere des Schriftstellers auch fürs Kino adaptiert. Der jüngste Roman Ishiguros, "Der begrabene Riese" (2015), geht dann wieder zurück in der Zeit, weit zurück diesmal: Er spielt in einem halb mythischen England des sechsten Jahrhunderts, einer Zeit der Kriege und Eroberungen, von der der Autor in einer Mischung aus historischem Roman und Fantasy erzählt.

Statements zum Literaturnobelpreis an Kazuo Ishiguro Kehlmann "Er ist ein ganz würdiger Nobelpreisträger, und ich erlebe an dem Tag, da er den Nobelpreis bekommen hat und an den Tagen danach etwas ganz Bemerkenswertes: Alle möglichen Bekannten und Freunde schicken mir SMS darüber, dass sie sich so freuen. Sie freuen sich, weil dieser Autor sie zu verschiedenen Momenten ihres Lebens so gepackt und berührt und bewegt hat. D.h., man merkt plötzlich, das ist ein Schriftsteller, der eine sehr starke emotionale Wirkung auf viele Menschen ausgeübt hat."



Schriftsteller Daniel Kehlmann Scheck "Die schwedische Akademie hat mit dieser Entscheidung ihr Brett vor dem Kopf in ein Fenster zur Welt verwandelt. Ishiguro ist ein idealer Brückenbauer nicht nur zwischen Japan und Großbritannien, sondern auch zwischen der fantastischen Literatur und Science Fiction hin zum bürgerlichen Roman."



Literaturkritiker Denis Scheck Heidenreich "Eine ganz fabelhafte Entscheidung. Ishiguro ist einer von den sehr Leisen, Klugen. Es ist ihm gelungen, Japan und Europa in seinen Geschichten zusammenzufügen. Denn die Gefühle der Menschen sind hier wie dort gleich, es äußert sich nur anders. Seine Literatur verbindet, sanft und leise."



Literaturkritierin und Autorin Elke Heidenreich Weidermann "Was für eine großartige Wahl! Kein anderer Schriftsteller unserer Zeit kann mit so leisen, diskreten, vorsichtigen Romanen so tief und intensiv in das Leben seiner Helden vordringen. Er schreibt Bücher wie auf Katzenpfoten. Möge der Lärm des Nobelpreisruhms, der nun über ihn hereinbricht, nicht die herrliche Stille seiner Bücher stören. Denn wir brauchen noch viel leise Ishiguro-Meisterwerke!"



Literaturkritiker Volker Weidermann Danius "Ich würde sagen, wenn sie Jane Austen - ihre Sittenkomödien und ihre psychologischen Einblicke - mit Kafka mischen, dann haben sie Ishiguro." Sara Danius, Ständige Sekretärin der Schwedischen Akademie Heubner "Kazuo Ishiguro hat in seinem Werk viel zu einem Erinnerungsprozess beigetragen, der weltweit Menschen berührt und auf die Reise zu sich selber schickt."



Christoph Heubner vom Internationalen Auschwitz Komitee

Keine Experimente

Mit Kazuo Ishiguro zeichnet die Schwedische Akademie einen Autor aus, der bei Publikum und Kritik gleichermaßen angesehen ist - vielleicht ist das auch eine Reaktion auf die vielen Debatten nach der Preisvergabe des vergangenen Jahres an Bob Dylan. Ishiguro war nicht unter den Favoriten, als Kandidaten hoch gehandelt wurden die Kanadierin Margaret Atwood, der Japaner Haruki Murakami und der Kenianer Ngũgĩ wa Thiong'o.

Der Preisträger selbst erfuhr von seinem Glück aus der Öffentlichkeit: Jury-Chefin Sara Danius sagte in Stockholm direkt nach der Bekanntgabe, der Autor werde von der Entscheidung der Akademie ebenso überrascht wie der Rest der Welt, sie habe ihn zuvor nicht erreicht, werde jetzt aber versuchen, ihn anzurufen. Die BBC kam ihr allerdings zuvor. Zuerst habe er an einen Scherz geglaubt, sagte Ishiguro über den Anruf des Senders, dann nannte er den Nobelpreis eine große Ehre, werde er damit doch in eine Reihe mit den größten Autoren gestellt, die je gelebt haben. Und er machte einen über die Literatur hinausweisenden Zusammenhang auf: "Die Welt befindet sich in einem sehr unsicheren Moment und ich möchte hoffen, dass alle Nobelpreise eine Kraft für etwas Positives" in dieser Situation sein könnten, so Ishiguro.

Und dann gab es noch eine Meldung aus Stockholm: Kazuo Ishiguro habe für die Nobelpreis-Verleihung am 10. Dezember bereits zugesagt. Das ist ganz sicher eine Replik auf die ausbleibende Reaktion des Preisträgers 2016, Bob Dylan, der lange gar nichts von sich hören ließ, zur feierlichen Preisvergabe Patti Smith sozusagen als Vertretung schickte und sich die Auszeichnung erst in diesem Frühjahr persönlich abholte. Ganz ohne Publikum und Kameras.

Deutschsprachige Literaturnobelpreisträger

















Vorheriges Bild Nächstes Bild 1902: Theodor Mommsen (1817 - 1903) Der erste Literatur-Nobelpreis für einen Deutschen geht gar nicht an einen Literaten: Der Historiker Mommsen verfasst historische Schriften, allen voran sein Monumentalwerk "Römische Geschichte". Er zählt zu den wichtigsten Altertumsforschern des 19. Jahrhunderts. Er gibt u. a. Sammlungen zum römischem Staatsrecht heraus - damals durchaus aktuell, denn es entsteht gerade das Bürgerliche Gesetzbuch BGB und man sucht nach Vorbildern. Ein weiteres Großprojekt Mommsens: den Verlauf des Limes, des römischen Grenzwalls, zu erkunden.

Literaturnobelpreise seit 1995 2016: Bob Dylan

2015: Swetlana Alexijewitsch

2014: Patrick Modiano

2013: Alice Munro

2012: Mo Yan

2011: Tomas Tranströmer

2010: Mario Vargas Llosa

2009: Herta Müller

2008: J.M.G. Le Clézio

2007: Doris Lessing

2006: Orhan Pamuk

2005: Harold Pinter

2004: Elfriede Jelinek

2003: J.M. Coetzee

2002: Imre Kertész

2001: V.S. Naipaul

2000: Gao Xingjian

1999: Günter Grass

1998: José Saramago

1997: Dario Fo

1996: Wislawa Szymborska

1995: Seamus Heaney

Anders als die Wissenschafts-Nobelpreise, die jeweils für eine einzelne herausragende Leistung verliehten werden, zeichnet der Literaturnobelpreis das gesamte Werk eines Schriftstellers aus. Die Auswahl dürfte der 18-köpfigen Jury nicht ganz leicht fallen. Alfred Nobels Maßgabe, der Preis solle an ein "in idealer Weise herausragendes Werk" verliehen werden, lässt einigen Deutungsspielraum.

Dennoch gilt der Literatur-Preis als der bedeutendste unter allen Nobelpreisen. Und: Kaum ein Preisträger musste ihn mit jemand anderem teilen. Viermal jedoch gab es zwei Preisträger: 1904, 1917, 1966 und 1974.