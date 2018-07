Physik-Nobelpreis 2015 Nobelpreis an Neutrino-Forscher

Die beiden Teilchen-Physiker, der Japaner Takaaki Kajita und der Kanadier Arthur B. McDonald, konnten den Beweis liefern, dass Neutrinos Masse besitzen. Die elektrisch neutralen Neutrinos sind nach den Photonen die Teilchen im Universum, die am häufigsten vorkommen und permanent die Erde bombardieren.

Neutrinos sind nicht masselos

Sudbury Neutrino Observatorium

Neutrinos, von denen es drei verschiedene Arten gibt, sind in der Lage, ihre Identität zu wechseln. Um die Jahrtausendwende hatte das Team um den Japaner Kajita herausgefunden, dass Neutrinos aus der Atmosphäre zwischen zwei Zuständen hin- und herswitchen können. Gleichzeitig hatte die Forschungsgruppe um McDonald gezeigt, dass die Neutrinos auf ihrem Weg von der Sonne zur Erde nicht verschwinden. Stattdessen wurden sie mit einer anderen Identität auf dem Sudbury Neutrino Observatorium "gefangen" genommen. Aus den Umwandlungen der Teilchen konnten die Wissenschaftler nur den Schluss ziehen, dass Neutrinos eine Masse besitzen müssen.

Über Teilchen, die schwer zu "fassen" sind

Arthur B. MacDonald, Physik-Nobelpreisträger 2015

Das bisherige Standardmodell zur Erklärung von Materie, das mehr als zwanzig Jahre Bestand hatte, widerstand zwar allen experimentellen Herausforderungen, ging aber immer von masselosen Neutrinos aus. Die Entdeckungen von Kajita und McDonald um die Jahrtausendwende zeigen, dass das Standardmodell nicht die ganze Theorie zu den Grundbausteinen des Universums erklären kann.

Viele Neutrinos entstehen bei der Reaktion zwischen kosmischer Strahlung und der Erdatmosphäre. Andere bei Reaktionen im Innern der Sonne. Tausende von Milliarden von Neutrinos strömen jede Sekunde durch unsere Körper. Diese Elementarteilchen, die nahezu mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind, sind schwer zu fassen. Künftige Forschungen werden sich aber genau damit beschäftigen: Sie wollen mehr über die Masse dieser Teilchen erfahren, um das künftige Schicksal unseres Universums zu verstehen.

"Wir sind sehr zufrieden, dass wir zum Wissen der Welt haben beitragen können." Der am Telefon zugeschaltete Kanadier Arthur McDonald während der Pressekonferenz in Stockholm

Über die beiden Preisträger

Der 72-jährige Kanadier McDonald war Professor an der Queen's University in Kingston. Geboren 1943 in Sydney an der Ostküste Kanadas blieb McDonald seiner Heimat treu. Inzwischen lebt er im rund 1.500 Kilometer westlich gelegenen Kingston am Sankt-Lorenz-Strom. Zuvor hatte er in Kanada und den USA, unter anderem an der Elite-Universität Princeton, studiert, geforscht und gelehrt.

Takaaki Kajita, Physik-Nobelpreisträger 2015

Der Japaner Kajita wurde 1959 geboren und ist Direktor des Instituts für kosmische Strahlenforschung an der Universität Tokio. In einer ersten Reaktion sagte er, die Nachricht von der Auszeichnung sei "kaum zu glauben".

"Meine Arbeit bringt nicht gleich der Menschheit Nutzen. Wenn man es schön ausdrückt, dann erweitert so eine Forschung wie meine den Horizont des menschlichen Wissens. Der Nobelpreis hat darauf Licht geworfen, und ich bin dankbar dafür." Takaaki Kajita an der Universität Tokio

Vorheriges Bild Nächstes Bild 1901: Wilhelm Conrad Röntgen (1845 - 1923) Der erste Nobelpreis für Physik geht 1901 an einen Deutschen: Wilhelm Conrad Röntgen ist der Erfinder der "X-Strahlen", die später nach ihm in Röntgenstrahlen umbenannt werden. Röntgen verzichtet darauf, seine Erfindung zu patentieren - so verbreiten sich Röntgenapparate wesentlich schneller. Im Gegensatz zu modernen Physik-Nobelpreisen, deren Inhalt dem Laien oft unverständlich erscheint, versteht beim Röntgenapparat jeder, welche Bedeutung diese Erfindung für die medizinische Diagnostik hat.