Gift-Anschlag in England Was ist das Nervengift Nowitschok?

Wie Skripal, seine Tochter und ein Polizist in Kontakt mit dem Gift gekommen sind, ist unklar. Eine britische Zeitung berichtete, Skripal habe einen vergifteten Strauß Blumen nach Hause geschickt bekommen. Der Polizist erkrankte wohl nach einem Besuch in Skripals Haus. Er könnte sich aber auch in der Innenstadt von Salisbury kontaminiert haben, da er an der Parkbank war, wo Skripal und seine Tochter kollabiert waren. Allerdings hatte die englische Gesundheitsbehörde auch Gäste eines Restaurants und eines Pubs aufgefordert, ihre Kleidung zu reinigen, nachdem in beiden Lokalen Spuren des Nervengifts Nowitschok gefunden wurden.