Musikforschung Musik und Emotion

"Wer musizierende Kinder beobachtet, der weiß, dass sie lebendig gewordene Freude am Leben sein können. Kinder und Jugendliche brauchen als Ausgleich zur virtual reality unzählige Erlebnisse voller Staunen, offen bis in jede Pore, sie brauchen Aha-Erlebnisse mit sich selbst, ihrer Natürlichkeit und Natur, so als ob in einem stickigen Raum die Fenster geöffnet werden und mit tiefen Zügen frische Luft eingesogen wird. Kinder sollen und können mehr sehen, mehr riechen, mehr fühlen, mehr schmecken und mehr hören, sie brauchen Musik wie die Luft zum Atmen."

Prof. Dr. Hans Günther Bastian, (1944 - 2011) Musikpädagoge an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und Gründungsdirektor des Institutes für Begabungsforschung und Begabtenförderung in der Musik der Universität Paderborn