Weihnachtsgrüße vom Mond Die erste Mondfahrt mit Apollo 8

Vom ehemaligen Atomtechniker Anders stammt das berühmteste Bild der Mission, der "Erdaufgang". Was Borman mit den Worten "Oh, my God! Look at that picture! Here’s the Earth coming up. Wow, is that pretty!" kurzentschlossen in Schwarzweiß eingefangen hatte, hielt er in Farbe fest. Später wird Anders US-Botschafter in Norwegen und Industriemanager.