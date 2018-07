Unterwasserhöhle in Mexiko Forscher finden Maya-Kunst und Riesenfaultierknochen

Robert Schmittner vor dem Eingang zur Unterwasserhöhle

Robert Schmittner, der aus dem unterfränkischen Rothenbuch stammt, ist einer der erfolgreichsten Höhlentaucher Mexikos. In der Höhle Sac Actun legte er eine Tauchleine und ließ die letzten Meter frei hängen. Er wollte sehen, wohin das Seil treiben würde. Bei einem Tauchgang am folgenden Tag in der benachbarten Höhle Dos Ojos entdeckte er das lose Ende. Die Strömung hatte es durch einen schmalen Spalt zwischen den beiden Höhlen gedrückt. "Zuerst habe ich gedacht: Das kann nicht sein. Ich habe die Augen geschlossen, tief durchgeatmet und mich gefragt: Wirklich?", erzählt Schmittner. "Dann habe ich die Augen wieder geöffnet und da war die Leine." 14 Jahre hatte Schmittner nach der Verbindung zwischen den Höhlen gesucht, jetzt war er am Ziel. "Ich habe geschrien: Ja, Ja, Ja. Es kamen nur Luftblasen raus, aber egal."