Luftdruckgebiete Paten für Hoch- und Tiefdruckgebiete gesucht

Die Berliner Meteorologen taufen seit 1954 Hoch- und Tiefdruckgebiete. Seit 2002 können Privatpersonen die Namen für die Druckgebiete auswählen. Mit dem Erlös wird die studentische Wetterbeobachtung an der Station Berlin-Dahlem finanziert.

In ungeraden Jahren wie 2019 sind die Tiefs männlich und die Hochs weiblich, im folgenden geraden Jahr ist es umgekehrt. Zu Beginn eines Jahres wird immer mit "A" begonnen, dann werden die Hochs und Tiefs über das Jahr alphabetisch benamst. Hochdruckgebiete durchlaufen in einem Jahr zweimal das Alphabet, die weniger beständigen Tiefdruckgebiete kommen auf fünf Runden von A bis Z, so die Erfahrung von Daniela Schoster aus dem "Team Wetterpate" des Instituts für Meteorologie in Berlin.