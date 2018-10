Der schuhschachtelgroße Lander MASCOT aus Deutschland kreist seit Juni an Bord der japanischen Raumsonde Hayabusa 2 um den Asteroiden 162173 Ryugu und wartet auf seinen großen Moment. Der ist jetzt gekommen: MASCOT soll auf dem Asteroiden landen. Dazu wird das Landegerät am 3. Oktober in den frühen Morgenstunden ausgekoppelt.

"Wir sind unserem Ziel sehr nahe und genau da, wo wir hinwollen." Christian Krause, Operationsmanager, DLR

Schwierige Landung von MASCOT auf Ryugu

Raumsonde Hayabusa 2 hat den Lander MASCOT im Gepäck.

Wenige Minuten nach der Abkoppelung von der Muttersonde Hayabusa 2 soll der Lander auf Ryugu aufsetzen. Ob das jedoch geklappt hat, erfährt selbst das Kontrollzentrum erst im Laufe des Vormittags. Denn die Landung auf Ryugu ist für MASCOT eine große Herausforderung. Die Anziehungskraft des Asteroiden beträgt nur ein 60.000stel der Erdanziehungskraft, da wird ein Sprung schnell zum Hopser ins Nichts.

MASCOT wird über dem Asteroiden ausgespuckt. Hüpfend kann er sich auf Ryugu fortbewegen.

Die Anziehungskraft Ryugus reicht nicht aus, um den Lander aus der Hayabusa 2-Sonde herauszuziehen. MASCOT wird deshalb mit einem Federmechanismus aus seiner Halterung gedrückt und fällt aus rund 60 Metern Höhe in Richtung Ryugu. Das darf jedoch nicht zu schnell passieren, sonst prallt MASCOT von Ryugu wieder ab. Auch darf er auf dem Asteroiden nicht zu schnell hüpfen, sonst erreicht er die sogenannte Fluchtgeschwindigkeit und fliegt aus Versehen wieder ins All. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) rechnet daher damit, dass der Landevorgang selbst schon gut eine Stunde oder länger dauern könnte - bis MASCOT auf der Oberfläche des Asteroiden zur Ruhe kommt.

MASCOT hat nur wenige Stunden Zeit

MASCOT soll auf Ryugu zahlreiche Messungen durchführen. Das muss allerdings schnell gehen: Der Lander hat dafür nur 16 Stunden Zeit, länger halten seine Batterien nicht durch. Auf dem Asteroiden entspricht das zwei kompletten Tagen und Nächten.

"Unser Ziel ist es, während der Landung und der Messphase möglichst viele Daten zu sammeln – dafür müssen wir die Abläufe möglichst robust auf die unwirtliche und nicht genau vorhersehbare Umgebung auf der Asteroidenoberfläche vorbereiten." Tra-Mi Ho, MASCOT-Projektleiterin, DLR

Lander MASCOT hüpft über Asteroid Ryugu

Mithilfe eines eingebauten Schwungarms kann MASCOT bis zu 70 Meter weit auf Ryugu hüpfen und sich dadurch fortbewegen. Der 30 mal 30 mal 20 Zentimeter große und zehn Kilogramm schwere Lander soll seine Messungen an verschiedenen Orten auf dem Asteroiden vornehmen. Überwacht und betrieben wird MASCOT vom DLR-Kontrollzentrum in Köln aus. Über seinen Bordcomputer wird er die gewonnenen Daten über die Muttersonde Hayabusa 2 ins DLR-Kontrollzentrum senden.

Landeplatz für das deutsche Landegerät

MASCOT landet auf der Südhalbkugel des Asteroiden. Am Landeplatz befinden sich mehrere bis zu dreißig Meter große Brocken (also etwa hundertmal größer als MASCOT), aber keine großen Felsen. Außerdem sei dort frisches Bodenmaterial zu sehen, das - so hofft der DLR - noch wenig von Sonnenwind oder Staubpartikeln aus dem All verändert wurde.

MASCOT ist auf Ryugu auf sich allein gestellt

Hayabusas Start und Ankunft Hayabusa 2 hob im Auftrag der japanischen Raumfahrtagentur JAXA am 3. Dezember 2014 von Japan aus ab. Am 27. Juni 2018 ist sie an ihrem Ziel, in einer Umlaufbahn 20 Kilometer um Ryugu entfernt, angekommen. Rund drei Milliarden Kilometer musste die Raumsonde zurücklegen. zum Audio Hayabusa 2 unterwegs zu Ryugu [Bayern 2]

"Bei der Landung selbst können wir nur noch begrenzt eingreifen", sagt MASCOT-Operationsmanager Christian Krause vom DLR. MASCOT wird bei seiner Landung auf Ryugu nur zu wenigen Zeitfenstern erreichbar sein. Ein Kommando zum Lander und eine Antwort zurück zur Erde benötigen mehr als 30 Minuten Zeit. Auf Ryugu wird MASCOT deshalb weitgehend auf sich allein gestellt sein.

DLR-Lander MASCOT untersucht Asteroid Ryugu

Die Oberfläche des Astroiden Ryugu - die Raumsonde Hayabusa 2 hat sie aus einer Entfernung von 851 Metern fotografiert, am 7. August 2018.

Das Landegerät MASCOT stammt vom DLR und wurde in enger Kooperation mit der französischen Raumfahrtagentur Cnes entwickelt. Dazu stecken in MASCOT noch viele andere Ms:

Das Radiometer MARA wird unter anderem die Temperatur auf der Asteroidenoberfläche messen.

Die Kamera MASCAM wird schon beim Niedergehen auf Ryugu Aufnahmen erstellen und vor Ort den Boden untersuchen. Mit dem Magnetometer MasMag wird die Magnetisierung des Gesteins erforscht. Das Spektrometer MicrOmega analysiert Minerale und Gesteine.

DLR-Animation: Hayabusa2 fliegen und MASCOT landen sehen

Asteroid 162173 Ryugu (1999 JU3) Umlaufbahn von Zielasteroid Ryugu (1999 JU3). Hayabusa, die Vorgängerin von Hayabusa 2, hatte den Asteroiden Itokawa besucht. Ryugu ist rund 300 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und etwa 4,5 Milliarden Jahre alt. Er besitzt einen Durchmesser von circa einem Kilometer und gehört zu einer häufig vorkommenden Klasse von erdnahen Asteroiden. Teleskopbeobachtungen von der Erde aus ließen vermuten, dass er möglicherweise Wasser enthält. Wenn das stimmt, wäre es ein Beleg dafür, dass Wasser einst durch Asteroideneinschläge auf unseren Planeten gekommen ist.



Ryugu wurde am 10. Mai 1999 entdeckt und wird auch 1999 JU3 genannt. "Ryugu" heißt der Asteroid erst seit 28. September 2015: Die japanische Raumfahrtbehörde JAXA hatte öffentlich zur Namensfindung aufgerufen. Ein Vorschlag war "Ryugu" - so heißt der Unterwasserpalast eines Drachengottes in einer japanischen Sage. Ein Fischer gelangt in diesen Palast und bringt eine geheimnisvolle schwarze Kiste mit zurück.

Asteroid Ryugu wird beschossen

Hayabusa 2 nimmt den Asteroiden Ryugu ins Visier - und unter die Lupe.

Während MASCOT den Asteroiden vor Ort unter die Lupe nimmt, soll Hayabusa 2 um den Asteroiden kreisen und den Himmelskörper kartographieren und vermessen. Außerdem soll sie auf ihrer sogenannten "Probenrückführmission" Bodenproben aufnehmen und mit diesen im Jahr 2020 zur Erde zurückkehren. Hierfür wird sie Ryugu mit Projektilen beschießen, um Material aus seiner Oberfläche zu schlagen. Bereits 2010 hatte die japanische Raumsonde Hayabusa, die Vorgängerin von Hayabusa 2, erstmals Bodenproben von einem Asteroiden zur Erde gebracht. Der Lander MASCOT wird auf Ryugu verbleiben.

Hayabusa 2 und MASCOT sind das perfekte Team Die Raumsonde Hayabusa 2 umkreist den Asteroiden Ryugu. Ihre Daten helfen, einen geeigneten Landeplatz für MASCOT zu finden. Lander MASCOT wiederum erschnüffelt dann einen lohnenswerten Ort für seine Muttersonde: Er untersucht Ryugus Oberfläche und schaut sich dort auftretendes Material genauer an. Anhand seiner Beobachtungen wird ein Entnahmeplatz für die Bodenproben bestimmt. Die soll Hayabusa 2 während einer kurzen Bodenberührung einsammeln und zur Erde zurückbringen. MASCOTS Messungen werden dann eine wichtige Referenz für die mitgebrachten Proben sein - sie könnten sich schließlich durch das Entnehmen, Zurückfliegen und Untersuchen verändern.

"Sonde und Lander werden unser Wissen über Asteroiden auf jeden Fall vervielfachen." Tra-Mi Ho, MASCOT-Projektleiterin, DLR

Japanische Minerva-Lander

Außer dem deutschen MASCOT sind noch zwei weitere Landegeräte auf dem Asteroiden Ryugu gelandet: Am 21. September 2018 wurden die beiden japanischen Lander MINERVA-II1A und MINERVA-II1B aus einer Höhe von etwa 55 Metern abgeworfen. Die nur rund ein Kilogramm schweren und 18 Zentimeter im Durchmesser messenden Zylinder landeten laut der japanischen Raumfahrtagentur JAXA erfolgreich.

Ein Blick in unsere Vergangenheit und Zukunft

NASA-Mission Osiris Rex Auch die NASA hat eine Mission zu einem Asteroiden gestartet, um ihn zu erforschen und Proben zu entnehmen: Osiris Rex. Die Sonde soll 2023 zur Erde zurückkommen. Dann wollen NASA und JAXA Proben austauschen und vergleichen. zum Audio mit Informationen Osiris-Rex: Mission zu Asteroid Bennu []

Asteroiden gelten als Überreste aus der Frühzeit unseres Sonnensystems. Daher sind Forscher sehr daran interessiert zu erfahren, woraus diese bestehen. Dies ermöglicht den Blick zurück in unsere kosmische Vergangenheit und die Entstehung der Erde, der Ozeane und des Lebens. Gleichzeitig stellen besonders die erdnahen Objekte, zu denen auch Ryugu gehört, eine potentielle Bedrohung für die Menschheit da. Auch wenn er selbst der Erde nie gefährlich werden wird, wäre es für zukünftige Abwehrmissionen hilfreich, wenn Forscher mehr über Asteroiden wie Ryugu erfahren.

Die Bedeutung der Namen "Hayabusa", "Ryugu" und "MASCOT" Ein Wanderfalke fliegt zu einem Unterwasserpalast und kommt mit einem Kästchen voller geheimnisvoller Dinge zurück. Diese Geschichte erzählen zumindest die japanischen Namen der Mission. Von der Sagenwelt ins Weltall übersetzt ist gemeint: Die Sonde Hayabusa 2 ("Wanderfalke 2") fliegt zum Asteroiden Ryugu (Unterwasserpalast eines Drachengottes), um Materialproben zu nehmen und zur Erde zu bringen. MASCOT steht für Mobile Asteroid Surface Scout, was so viel bedeutet wie mobiler Erkunder der Asteroidenoberfläche.