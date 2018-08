Mars-Simulation auf Hawaii Ein Jahr als Sardine

Christiane Heinicke

Heinicke ist in Bitterfeld zur Schule gegangen und hat in Ilmenau und in Schweden studiert. Ihren Bachelor in angewandter Physik hat sie in Ilmenau gemacht, ihren Master in Geophysik in Uppsala. 2013 gewann Heinicke den Klaus Tschira Preis für verständliche Wissenschaft. Zuletzt forschte sie an der Aalto Universität in Finnland über Meereis.