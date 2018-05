Entdeckt im freien Fall Mars pumpt Kohlendioxid durch die Atmosphäre

Der Marsboden hat eine ganz besondere Fähigkeit: In warmen Regionen gibt er Kohlendioxid in die Atmosphäre ab, das er in schattigen Gegenden wieder einsaugt. Die anderen Planeten im Sonnensystem können so etwas nicht.

Warum ist die Atmosphäre des Mars so staubig? Das wollten Astrophysiker der Universität Duisburg-Essen herausfinden. Dazu experimentierten die Forscher an einer in Europa einmaligen Einrichtung, dem Fallturm der Universität Bremen.

Raus und rein

Der Fallturm in Bremen

Im Inneren des Fallturms befindet sich eine 110 Meter lange Röhre, in der Vakuum herrscht. Versuchsobjekt und Messgeräte werden in eine Kapsel gepackt und sausen dann durch die Röhre. Der freie Fall dauert circa neun Sekunden. Während dieser Zeit herrscht in der Kapsel Schwerelosigkeit.

Bei ihren Versuchen entdeckten die Forscher um Gerhard Wurm mehr zufällig, dass der Mars eine ganz besondere Fähigkeit hat: Sein Boden pumpt Gas effektiv durch die oberen Bodenschichten. Bei den Experimenten in der simulierten Schwerelosigkeit konnten die Astrophysiker mithilfe sogenannter Tracerpartikel Folgendes beobachten: An der Oberfläche eines beleuchteten Staubbetts trat Kohlendioxid (CO2) aus und im Schatten wieder in die Stauboberfläche ein.

Geringer Druck und Sonnenstrahlung sorgen für Austausch

Im Inneren des Fallturms

Diese Gaspumpenfunktion des Mars hat zwei Ursachen: Die eine ist der besonders geringe Atmosphärendruck auf dem Roten Planeten. Bei nur wenigen Millibar strömt Gas sehr gut von einem warmen zu einem kalten Ort. Auf der Erde funktioniert das nicht, weil hier der Druck etwa hundert Mal größer ist.

Der zweite Grund ist das Klima auf dem Mars: Tagsüber heizt die Sonne den Wüstenplaneten auf. Die Schichten unter seiner Oberfläche sind aber von der kalten Nacht noch bis zu minus 85 Grad Celsius kalt. Die Sonnenstrahlung sorgt in Kombination mit dem niedrigen Druck dafür, dass CO2 aus dem Boden gedrückt wird. In schattigen Gegenden hingegen wird das Gas wieder eingesogen. Das macht den Mars zu etwas ganz Besonderem: Ein vergleichbares Phänomen wie die Gaspumpe gibt es auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem nicht.