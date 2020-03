Mission Mars 2020 mit Rädern und Rotoren Perseverance bringt einen Hubschrauber zum Mars

Die nächste NASA-Mission zum Mars geht langsam in die heiße Phase. Diesmal reist nicht nur ein Rover zum roten Planeten. Zusätzlich soll ein Helikopter über die Oberfläche fliegen - der erste in der Geschichte der Raumfahrt.

Im Juli 2020 will die US-amerikanische Raumfahrtbehörde NASA die nächste Mission zum roten Planeten starten: Dann soll Mars 2020 mit einer Atlas V-Rakete von Cape Canaveral in Florida aus ins All starten. Die Ankunft ist rund ein halbes Jahr später, am 18. Februar 2021, vorgesehen. Ein Marsjahr lang, das sind 687 Erdentage, soll die Mission mindestens dauern.

Mars-Duo mit Rädern und Rotoren

Der Mars 2020-Rover Perseverance unterwegs auf dem Mars

Die Mars 2020-Mission beinhaltet gleich zwei Roboter auf dem Mars: einen fahrenden und einen fliegenden. Denn es wird nicht nur der Rover namens Perseverance ("Beharrlichkeit") dort landen. Zum ersten Mal soll auch ein Fluggerät einen anderen Planeten erforschen, das - im Gegensatz zu einem Ballon - schwerer ist als die Luft der Atmosphäre, die es umgibt. Zum Schutz vor Beschädigungen ist der sogenannte Mars Helicopter zunächst im Inneren des Rovers untergebracht. Wenn er nach der Landung seinen schützenden Reisepartner verlassen hat, wird es ernst.

Dünne Luft, schnelle Rotoren

Mars Helicopter

Der Mars stellt hohe Anforderungen an die Flugfähigkeit eines Hubschraubers, denn die Atmosphäre dort ist rund hundert Mal dünner als auf der Erde. Der Mars Helicopter ist ziemlich klein: Er wiegt nur rund 1,8 Kilogramm, sein Rumpf hat einen Durchmesser von etwa zehn Zentimetern - ein eher drohnenartiger Hubschrauber.

Damit sich der Mars Helicopter trotz der dünnen Atmosphäre in der Luft halten kann, drehen sich die beiden gegenläufigen Rotoren mit 3.000 Umdrehungen pro Minute. Das ist rund zehn Mal schneller als bei einem Hubschrauber auf der Erde. Energie bezieht der Mars Helicopter von Lithium-Ionen-Akkus, die er mit Solarzellen auflädt. Die Akkus versorgen auch die eingebaute Heizung, die den Hubschrauber gegen die nächtliche Kälte auf dem Mars schützen soll.

Autonomes Fliegen

Der Mars ist von der Erde weit entfernt, daher sind Funksignale dorthin und zurück mehrere Minuten unterwegs. Eine direkte Steuerung von der Erde aus ist so unmöglich. Der Mars Helicopter ist deshalb ein autonomes Fluggerät, das seine Flugbahn selbst lenken kann. Er empfängt Befehle von der Bodenstation, interpretiert sie und richtet seine Flugbahn entsprechend aus.

Ein Monat Testbetrieb

Die ersten dreißig Tage des Einsatzes von Mars Helicopter sind für Flugtests vorgesehen. Beim ersten Flug soll er drei Meter nach oben fliegen und dort für circa dreißig Sekunden verharren. Danach sind bis zu fünf weitere Flüge vorgesehen. Die Flugdistanzen sollen dabei schrittweise immer größer werden. Schließlich soll der Helicopter einige hundert Meter weit fliegen und bis zu neunzig Sekunden in der Luft bleiben.

Großes Risiko, große Chancen

Laut NASA ist der Mars Helicopter ein Projekt mit hohem Risiko, bei dem es aber auch viel zu gewinnen gibt. Doch auch wenn der Hubschrauber nicht fliegen sollte, wäre die Mission Mars 2020 nicht gescheitert. Falls er aber seine Aufgabe erfüllt, könnten Hubschrauber in Zukunft als niedrig fliegende Späher auf anderen Planeten unterwegs sein, die an Orte kommen, die Landfahrzeuge nicht erreichen können.

Rover sammelt Steine für die Zukunft

Mars 2020-Rover verfügt über 23 Kameras

Der Mars 2020-Rover wird geologische Untersuchungen am Landeplatz durchführen, die Bewohnbarkeit der Umwelt bestimmen und nach Zeichen von einstigem Leben auf dem Mars suchen. Außerdem soll er bewerten, welche Ressourcen und Gefahren es für Forscher gibt, die in der Zukunft zum Mars reisen könnten. Dazu sammelt der Rover Gestein und Erdreich und analysiert beides.

Er erledigt damit ähnliche Aufgaben wie seine Rover-Vorgänger Opportunity und Curiosity. Letzterem ähnelt er sogar mehr als nur ein bisschen. Der Mars 2020-Rover ist eine komplett überarbeitete Version von Curiosity. NASA-Forscher Jim Watzin erklärt, warum: "Die Tatsache, dass so viel Hardware schon entworfen war oder existierte, ist ein riesiger Vorteil dieser Mission. Das spart Geld, Zeit und reduziert das Risiko."

"Ob es jemals Leben außer auf der Erde gegeben hat, ist eine der größten Fragen, die Menschen zu beantworten versuchen. Was wir von den Proben lernen werden, die während dieser Mission gesammelt werden, hat das Potenzial, diese Frage anzugehen." NASA-Wissenschaftler Ken Farley

Wenn es nach der NASA geht, könnte der Mars ab den 2030er-Jahren zumindest Besuch von Lebewesen bekommen - bei der ersten bemannten Mars-Umrundung. Sollten die auch auf dem Mars landen, könnten sie gleich Post mit nach Hause nehmen: Der Rover der Mars 2020-Mission lässt nämlich seine Proben gut verpackt auf der Oberfläche des Mars zurück. Vielleicht kann sie einmal eine zukünftige Mars-Mission zur Erde schicken.