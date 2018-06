Luchs in Bayern Heimkehrer auf leisen Pfoten

Lange galt er in Bayern als ausgestorben, nun ist er auf leisen Pfoten zurückgekommen: der Luchs. Die scheue Großkatze schleicht wieder durch so manchen Wald und tappst regelmäßig in Fotofallen.

Jahrhundertelang hatte der Mensch die Großkatze gnadenlos verfolgt. Er fürchtete und tötete sie wegen ihrer vermeintlichen Gefährlichkeit - obwohl es keinen belegten Fall dafür gibt, dass ein Luchs jemals einen Menschen angegriffen hätte.

Der Luchs - gefürchtet, gehasst, verfolgt

Das endgültige Aus für das Raubtier kam im 19. Jahrhundert. Durch intensive Jagd war der Rehbestand im Bayerischen Wald stark dezimiert, das Rotwild ganz ausgerottet. Das bedeutete für den Luchs akute Nahrungsknappheit, er begann Nutztiere zu reißen und wurde zum Nahrungskonkurrenten des Menschen. 1846 fiel bei Zwiesel der Schuss auf den letzten Luchs des Bayerischen Waldes, 1897 wurde der letzte seiner Art in den bayerischen Alpen erlegt, nur wenige Jahre, nachdem auch Wolf und Bär in Deutschland ausgerottet worden waren.

Überlebensinseln für den Luchs

Eine letzte Zuflucht fand der Luchs in Skandinavien und im Osten Europas. Seit den 1970er-Jahren wird er auch in Mitteleuropa wieder eingebürgert. Aus einigen im Schweizer Jura und in den Schweizer Nordwestalpen eingesetzten Luchspaaren entstanden große Populationen in der Schweiz und in Frankreich. Im tschechischen Böhmerwald wurden 17 Tiere ausgesetzt, die zunächst sehr erfolgreich eine neue Luchs-Population gründeten. Und von dort kam der Luchs auch wieder heim nach Bayern: Der Weg über die tschechische Grenze war für ihn "ein Katzensprung".

Neue Luchs-Spuren in Bayern

Anderthalb Jahrhunderte nach seiner Ausrottung streift das Pinselohr jetzt wieder durch den Bayerischen Wald und den Böhmerwald. Sogar im Fichtelgebirge und im Nürnberger Reichswald wurden schon Spuren der großen Wildkatze gefunden. Luchse legen allerdings bei ihrer Suche nach einem eigenen Revier oft lange Wege zurück. Bei vereinzelten Spuren ist nicht klar, ob sich die Luchse richtig angesiedelt haben oder eine bestimmte Region nur auf ihren weiten Streifzügen passiert haben. Fest steht jedoch, dass der Luchs in Bayern hauptsächlich im ostbayerischen Grenzraum unterwegs ist. Laut dem Landesamt für Umwelt wurden im Luchsjahr 2016/17 (1. Mai 2016 bis 30. April 2017) 56 Luchse mithilfe von Fotofallen in Ostbayern dokumentiert (Stand Oktober 2017). In ganz Deutschland könnte es bis zu 130 Tiere geben, schätzt der WWF (Stand Dezember 2017). Der Luchs steht auf der Roten Liste Deutschlands und gilt in Bayern als vom Aussterben bedroht.

Luchsforschung per Kamera

Luchsforschung per Kamera: Luchs tappt in eine Fotofalle im Bayerischen Wald

Im Bayerischen Wald versuchen Wissenschaftler, mehr über die Lebensweise der scheuen Räuber herauszufinden. Fotofallen warten auf den Räuber: Ein Bewegungsmelder mit Wärmesensor stellt fest, wenn sich ein luchsgroßes Tier vor dem Sucher befindet. Anhand der Fotos lässt sich die Anzahl der Einzeltiere feststellen, denn ihre Fellzeichnung ist so individuell wie ein Fingerabdruck.

Internationales Mittagsnickerchen

Ob Bayern oder Schweden, Sommer oder Winter: Das Mittagspäuschen lässt sich ein Luchs nicht nehmen.

Ein internationales Forscherteam mit Experten von der Universität München, aus dem Bayerischen Wald, aus Schweden, Norwegen und Polen hat im Dezember 2014 GPS-Daten der Luchse aus dem Bayerischen Wald und Skandinavien ausgewertet. Sie konzentrierten sich auf den Zeitraum 2005 bis 2011 und stellten fest: Egal, ob in Bayern oder in den Polargebieten, ob Sommer oder Winter: Um die Mittagszeit legen Luchse eine Pause ein. Die Aktivität der Raubkatzen sei hauptsächlich vom Rhythmus ihrer Beutetiere abhängig, erklärte Marco Heurich vom Nationalpark Bayerischer Wald, der dem Team angehörte. Die Männchen sind außerdem deutlich aktiver als die Weibchen, die sich neben der Jagd um die Jungen kümmern. Im Durchschnitt sind die Streifgebiete der Männchen dreimal größer als die der Weibchen: Im Bayerischen Wald sind es durchschnittlich rund 430 Quadratkilometer, bei den Weibchen rund 122 Quadratkilometer.

Wo sind die Luchse?

Der Bayerische Jagdverband unterstützt das Luchsprojekt im Bayerischen Wald seit 2008. Töten Jäger ein ganzjährig geschontes Wild wie den Luchs, drohen ihnen Jagdscheinentzug, Geld- oder sogar Freiheitsstrafen. Luchse laufen Gefahr, von Autos überfahren zu werden, wenn sie auf ihren weiten nächtlichen Wanderungen Straßen überqueren. Auch die Jungensterblichkeit ist bei Luchsen hoch. Trotzdem erklärt das nicht, warum die Luchspopulation seit Jahren nicht wächst. Im langjährigen Durchschnitt gab es im Bayerischen Wald rund 15 bis 30 Exemplare, die Population wächst aber nicht an.

WWF-Studie: Wilderei macht Luchs-Population zu schaffen

"In den vergangenen Jahren wurde laut einer Studie jeder fünfte Luchs im Bayerischen Wald illegal getötet“, sagt Diana Pretzell, Leiterin Naturschutz Deutschland vom WWF. Pretzell spricht dabei von der Studie, die der WWF, die Universität Freiburg und das Leibniz Institut für Zoo- und Wildtierforschung Berlin im Juni 2018 veröffentlicht haben. Demnach wird der Luchsbestand im Grenzgebiet von Deutschland, Tschechien und Österreich stark von der illegalen Jagd beeinflusst: Ab 1998 seien 15 bis 20 Prozent der Luchse auf bisher unerklärliche Weise zu Tode gekommen. Diese Fälle schreibt die Studie der Wilderei zu. Der WWF klagt in diesem Zusammenhang darüber, dass es von öffentlicher Seite kein großes Interesse gebe, angezeigte Wilderei-Fälle aufzuklären.

Wilderei bedroht den Luchsbestand Menschliche Einflüsse In einer Studie aus dem Jahr 2014, an der die Technische Universität München (TUM), die Universität Zürich und das Bayerische Landesamt für Umwelt beteiligt waren, suchten Wissenschaftler nach der Ursache für die schleppende Ausbreitung der Luchse. Die Forscher untersuchten unter anderem, ob und wie das menschliche Verhalten das Verhalten der Tiere beeinflusst. In 530 ostbayerischen Gemeinden rund um die Nationalparks untersuchten sie die dauerhafte oder zeitweise Anwesenheit von Luchsen. Dabei stellten die Wissenschaftler fest, dass Siedlungen und Straßenverkehr die dämmerungs- und nachtaktiven Tiere nicht sonderlich stören. Auch das Nahrungsangebot in der Umgebung der Parks war ausreichend. Allerdings gab es klare Präferenzen für Gebiete mit mehr Rehen, der Hauptbeute des Luchses. Warum der Luchs sich in Bayern nicht ausbreiten kann, liegt laut der Biologin Sybille Wölfl offensichtlich an der hohen Mortalität reviertreuer Tiere – illegale Nachstellung gilt hier als wesentliche Todesursache. Die regelmäßig geborenen Jungtiere finden so oftmals freie Reviere inmitten des Vorkommens und müssen sich deshalb gar keinen neuen Lebensraum erschließen. <!-- --> Studie zu Luchs-Wilderei [www.tum.de] Wilderei Wilderei lässt sich laut Studie zwar schwer nachweisen, allerdings verschwinden immer wieder registrierte Jungtiere. 2012 und 2013 wurde ein Luchs vergiftet und ein trächtiges Weibchen erschossen aufgefunden. 2015 gab es drei weitere Luchs-Tötungen: Zwei erwachsene Luchse, die tot aufgefunden wurden, waren die Vorderbeine abgeschnitten worden, ein Jungtier wurde erdrosselt aufgefunden. Im Jahr 2016 wurde im Landkreis Freyung-Grafenau ein strangulierter Jungluchs im Straßengraben gefunden. Zudem verjähren in Tschechien Wilderei-Vergehen nach nur einem Jahr, illegale Abschüsse werden daher häufig nachgemeldet. So weiß man, dass die tschechichen Behörden seit der Ansiedlung der Luchse von 62 Tötungen erfahren haben. Forschungsleiter Jörg Müller geht davon aus, dass die Dunkelziffer noch viel höher liegt.



Aufgrund der Wilderei haben Luchse kaum eine Chance sich mit anderen Gruppen im Harz, den Vogesen, Karpaten oder Alpen zu vermischen – doch "nur so kann Europas drittgrößtes Raubtier langfristig überleben", erläutert Jörg Müller. Verkehrsunfälle Viele Luchse kommen aber auch bei Verkehrsunfällen ums Leben, das zeigt das Monitoring des Luchsprojekts Bayern. Jedes Jahr werden mehrere überfahrene Luchse gemeldet.