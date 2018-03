Einmaliges Artenschutzprojekt aus Hohenburg Fledermäuse und Rinder im Einklang

Der Fachkongress dauert drei Tage. Es geht um die Frage, wie sich gewachsene Kulturlandschaften in ganz Europa dauerhaft sichern lassen. Dreh- und Angelpunkt der dreitägigen Beratungen ist die Agrarpolitik der EU. Die intensive landwirtschaftliche Nutzung wirkt sich nicht immer posititv aus auf die Kulturlandschaften.

EU-weit einmaliges Artenschutzprojekt

Rotes Höhenvieh

Dass es auch anders geht beweist ein EU-weit einmaliges Artenschutzprojekt in Hohenburg. Dort leben im Gebälk eines alten Hauses Fledermäuse (Große Hufeisennase). Damit die in der ausgeräumten Agrarlandschaft genügend Nahrung finden, treiben die Bauern dort Rotes Höhenvieh, eine alte Rinderrasse, zum Weiden in den Wald. Die Tiere hinterlassen dort ihre Kuhfladen, in denen sich Käfer und andere Insekten für die Fledermäuse sammeln. So werden seltene Fledermäuse erhalten, eine alte heimische Rinderrasse und auch der Wald profitierten.

Scharf verleiht Landschaftspflegepreis 2017

Diese und andere Projekte werden beim Landschaftspflegetag vorgestellt. Außerdem wird Verbraucherschutzministerin Ulrike Scharf (CSU) am Abend den Deutschen Landschaftspflegepreis 2017 übergeben. Mit diesem Preis werden herausragende Leistungen zum Erhalt und zur Entwicklung der Kulturlandschaften gewürdigt.