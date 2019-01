Physiologie des Lachens Nervenkitzel mit Takt und Muskelspiel

Indisches Lachen für den Weltfrieden

Genau um 14.00 Uhr unserer Zeit wird am ersten Sonntag im Mai weltweit gelacht - für eine Minute. Das Ziel: der Weltfrieden. Lachend soll für Brüderlichkeit und Freundschaft geworben werden, so der Erfinder des Weltlachtages, der indische Arzt Madan Kataria, Gründer der Lach-Yoga-Bewegung. Am 11. Januar 1998 lachten dafür erstmals in Indien 12.000 Menschen gemeinsam los.