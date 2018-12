Konrad Lorenz Konrad Lorenz - Homo Politicus im Alter

1973 war für Lorenz nicht nur das Jahr des Nobelpreises: Mit siebzig Jahren war für ihn nun endgültig die Zeit gekommen, das Seewiesener Institut seinem Nachfolger Wolfgang Wickler zu übergeben. Lorenz zog mit seinen Tieren in seine Heimat nach Altenberg um. Er engagierte sich im Umwelt- und Naturschutz - damals noch ein völlig neues Thema in der politischen Landschaft - und wurde so im Alter noch zum politischen Menschen. Er stellte sich in die erste Reihe der jungen grünen Bewegung.

Lorenz ist gegen den Donauausbau

Anlass war die Umweltzerstörung vor seiner eigenen Haustür: Der beabsichtigte Bau des Kernkraftwerks Zwentendorf, aber auch geplante Staustufen gefährdeten die urwüchsigen Donauauen und den Fluss selbst. Lorenz trat Umweltschutzgruppen bei, gab seinen berühmten Namen als Zugpferd her - und hatte Erfolg.

Er traf den Ton der Zeit

Eine Volksabstimmung verhinderte 1978 die Inbetriebnahme des Atomkraftwerks Zwentendorf.

Zu den ökologisch gesinnten Jugendlichen der achtziger Jahre, denen Umweltschutz mehr bedeutete als eine angebliche sexuelle Freizügigkeit der "Blumenkinder", fand Lorenz einen besseren Zugang. Die jungen Umweltschützer bewunderten ihn umgekehrt auch als hervorragenden Redner und genossen, dass er seine Vorträge mit originellen Beispielen und einer gehörigen Portion Witz ausschmückte. So wurde Lorenz bei Leuten beliebt, die seine Enkel hätten sein können.

Immer wieder: umstrittene Konsequenzen

Doch auch zu dieser Zeit zog er Zorn auf sich. Anlässlich seines 85. Geburtstags gab er in der Zeitschrift "Natur" ein Interview zum Problem der Überbevölkerung. Seine Konsequenzen:

"Gegen Überbevölkerung hat die Menschheit nichts Vernünftiges unternommen. Man könnte daher eine gewisse Sympathie für AIDS bekommen. Eine Bedrohung, die die Menschen immerhin dezimieren, immerhin von anderen bösartigen Unternehmungen abhalten könnte. (....) Doch wenn wir das Problem durch Aufklärung und Erziehung lösen wollen, stoßen wir auf ein Problem: Es zeigt sich, dass die ethischen Menschen nicht so viele Kinder haben und die Gangster sich unbegrenzt und sorglos weiter reproduzieren." Konrad Lorenz im Natur-Interview

Ein Aufschrei der Empörung ging durch die Öffentlichkeit, nachdem das Interview bekannt wurde. Doch wer Lorenz kennt oder sich mit seiner Denkweise auseinandergesetzt hat, für den sind solche Äußerungen nur konsequent. Lorenz hatte wieder einmal ein wenig unbedarft seine Meinung geäußert, und nicht drauf geachtet, dass sie Betroffenheit auslösen muss. Mit 85 war er zu alt, um das noch zu lernen. Die Diskussion verfolgte er wahrscheinlich nicht mehr: Am 27. Februar 1989 stirbt er in einem Krankenhaus in Wien, nur wenige Monate nach dem Interview.