Konrad Lorenz Konrad Lorenz - Ein Leben für die Graugänse

Graugänse wurden zu Lorenz' bevorzugten Studienobjekten - sie folgten dem Forscher, sie schwammen mit ihm, und anscheinend kommunizierten sie sogar mit ihm. Lorenz beobachtete über Stunden und Tage hoch konzentriert seine Tiere und protokollierte jede noch so kleine Geste direkt auf Tonband. Ganze Gänselebensläufe wurden so über Jahrzehnte dokumentiert. 1936 war auf diese Art und Weise "Martina", die wohl prominenteste Gans, geschlüpft. An ihr und anderen Gänsen beobachtete Konrad Lorenz ein Verhalten, für das er den Begriff "Prägung" fand.

Lorenz' Forschung heute

Konrad Lorenz mit seinen Graugänsen

Lorenz hat nie Freilandforschung betrieben, sondern holte die wildlebenden Tiere zu sich auf das Institutsgelände. Er nahm so zwar Einfluss auf Leben und Lebensraum seiner Beobachtungsobjekte, konnte sie dafür aber zu jeder gewünschten Tages- und Nachtzeit beobachten. Seine Beobachtungen sind zwar akribisch, aber häufig nur an einzelnen Tieren gewonnen. Dergleichen gilt heute als nahezu wertlos, weil sich solche Beobachtungen statistischen Berechnungsverfahren entziehen.

Begeisterter Forscher - und hin und wieder etwas ungenau

Lorenz war impulsiv - mit Konzepten und festgelegten Versuchsanordnungen stand er auf Kriegsfuß. Er interessierte und begeisterte sich schnell für neue Aspekte. Warum sollte er an einem starren Plan festhalten, wenn vielleicht gerade fünf Meter neben dem Versuch ein interessantes Eifersuchtsdrama zwischen drei Graugänsen stattfand? Er betrieb seine Forschung mit spielerischer Leichtigkeit und war dadurch gelegentlich unpräzise. Auch seine Instinkttheorie, die auf den sogenannten Schlüsselreizen beruht, hielt modernen Methoden nicht stand.

Schlüsselreiz - was ist das? Jede angeborene Aktion eines Tieres besteht aus einem zentralnervös gesteuerten Bewegungsablauf. Er wird in Gang gesetzt, nachdem sich zunächst eine innere Erregung anstaut, wie Wasser in einem Spülkasten. Ein Auslöser aus der Umwelt, der in der Verhaltenskunde als Schlüsselreiz bezeichnet wird, kann dann gleichsam das Ventil öffnen und die Bewegungen laufen nach der genetisch fixierten Koordination ab.

Betteln geht auch ohne roten Punkt

Möwenjunge reagieren auf den roten Punkt am Schnabel mit Betteln - so Lorenz' Theorie.

Als Schlüsselreiz entdeckte er bei den Möwenküken einen roten Fleck an der Schnabelspitze der Elterntiere. Das Möwenjunge sieht den Fleck und reagiert mit den angeborenen Bettelbewegungen - soweit die Theorie. In einem neueren Experiment konnte dieses Ergebnis so nicht nachgewiesen werden: Eine bunte Attrappe und eine Kugel wurden von den Möwenjungen sogar häufiger angebettelt, als der Naturnachbau mit dem roten Punkt. Attrappen mit und ohne roten Fleck bettelten die Küken weitgehend gleich häufig an.

Auch Verhalten wird vom Evolutionsdruck geprägt

Trotzdem: Die Arbeiten über die Prägung und angeborenen Fähigkeiten bei Tieren und ihre systematische Einordnung bleiben eine Leistung, die Lorenz zum Pionier gemacht haben. Seine Theorie, dass auch Verhaltensmuster den gleichen evolutionären Auslesemechanismen wie körperliche Merkmale ausgesetzt sind, ist heute fester Bestandteil der vergleichenden Verhaltensforschung. Dazu kommen die philosophischen Ergebnisse und Reflektionen, die seinen Werken eine besondere Bedeutung geben und immer wieder Bezug auf den Menschen nehmen.

Was ist Prägung?