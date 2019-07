Klima-Risiko-Index Wetterextreme trafen Afrika besonders

Die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch hat auf dem Klimagipfel im marrokanischen Marrakesch die 12. Auflage des globalen Klima-Risiko-Index vorgestellt. Der für die Studie verantwortliche Sönke Kreft von Germanwatch erklärte, dass Afrika im vergangenen Jahr besonders hart von Überschwemmungen getroffen wurde.

Klima-Risiko-Index 2017 Die Studie beruht auf der Datenbank "NatCatService" der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft und weiterer demografischer und wirtschaftlicher Daten des Internationalen Währungsfonds (IWF). Im Klima-Risiko-Index 2017 sind die Extremereignisse des Jahres 2015 und für den Zeitraum 1996 bis 2015 erfasst. <!-- --> Zusammenfassung: Globaler Klima-Risiko-Index 2017 [germanwatch.org]

Weltweit betrachtet haben im vergangenen Jahr – so ein Ergebnis des Klima-Risiko-Index – Hitzewellen die meisten Todesopfer gefordert. Betroffen waren sowohl Entwicklungs- und Schwellenländer, zum Beispiel Indien, als auch Industrienationen wie Frankreich mit zahlreichen Todesopfern. Dennoch: Meist sind es die Entwicklungsländer, die bei Hitzewellen, Dürren, Stürmen und Überschwemmungen die Hauptleidtragenden sind.

Am 6. Oktober 2016 tobt Hurrikan Matthew über Haiti und zerstört das Land.

2015 wird die Liste der am stärksten betroffenen Länder von Mosambik, Dominica und Malawi angeführt. Dabei waren vor allem Starkregen, Überflutungen und Erdrutsche die Ursachen der größten Schäden.

"Mit zunehmenden Starkregenereignissen und Überschwemmungen sowie häufigen Hitzewellen verzeichnet der Klima-Risiko-Index genau die Wetterextreme, die in einer sich durch den Klimawandel aufheizenden Welt zu erwarten sind." Sönke Kreft von Germanwatch

Verwüstungen des Taifuns Haiyan auf den Philippinen

Die Menschen litten nicht nur unter dem Extremwetter selbst, sondern zumeist auch unter fehlenden Schutzmaßnahmen und unzureichender Katastrophenversorgung in armen Staaten, so Kreft.

"Unser Index zeigt: Wetterextreme und Klimawandelfolgen sind nicht fair. Alle zehn am meisten betroffenen Länder in den vergangenen 20 Jahren bis 2015 sind Entwicklungsländer, neun davon gehören zur Gruppe der Staaten mit niedrigem oder unterem mittleren Einkommen." Sönke Kreft von Germanwatch

Langfristige Klima-Risiko-Index

Zwischen 1996 und 2015 waren vor allem Honduras, Myanmar und Haiti die am stärksten von Wetterkatastrophen betroffenen Staaten. Auf Platz eins bis zehn des langfristig ermittelten Klima-Risiko-Index befinden sich vor allem ärmere Entwicklungsländer, die im Verhältnis betrachtet viel stärker betroffen sind als die Industrienationen.

Die von 1996 bis 2016 am stärksten betroffenen Länder KRI-Rang Land KRI-Rang Land 1 Honduras 6 Bangladesch 2 Myanmar 7 Pakistan 3 Haiti 8 Vietnam 4 Nicaragua 9 Guatemala 5 Philippinen 10 Thailand

Arme Länder verwundbar

Die Folgen der Extremwetter-Katastrophen sind enorm: Weltweit starben in diesem Zeitraum beinahe 530.000 Menschen durch nahezu 11.000 extreme Wetterereignisse. Die unmittelbaren wirtschaftlichen Verluste in diesem Zeitraum beliefen sich, so der Index, auf knapp 3,1 Billionen US-Dollar, etwa 2,8 Billionen Euro.

Es leiden die, die am wenigsten dafür können

Überschwemmung auf den Philippinen

Diese Ergebnisse zeigten die besondere Verwundbarkeit der armen Länder gegenüber klimatischen Risiken, trotz der Tatsache, dass die absoluten monetären Schäden in den reicheren Ländern wesentlich höher sind. Darüber hinaus müsse man anerkennen, so die Studie weiter, dass die betroffenen Entwicklungsländer zu den ärmeren Entwicklungsländern gehören und somit am wenigsten verantwortlich für den Klimawandel sind.

"Für viele Menschen ist der Klimawandel weit weg, aber mit unserem Index zeigen wir, dass die wichtigen Diskussionen, die wir hier führen, in tatsächlichen Ereignissen wurzeln." Sönke Kreft, Germanwatch

Und Deutschland?

Überschwemmungen an der Donau, 2013

Deutschland ist im Langfrist-Index nach Frankreich und Portugal die am drittstärksten betroffene Industrienation und auf Rang 23 zu finden. Die verheerendsten Folgen hatte in Deutschland die Hitzewelle 2003, die mehrere Tausend Menschenleben forderte. Aber auch schwere Stürme wie der Orkan Kyrill 2007 und die wiederholt aufgetretenen "Jahrhundert-Hochwasser" an Elbe, Donau und Oder fallen ins Gewicht. Die materiellen Schäden seit 1996 belaufen sich in Deutschland auf durchschnittlich knapp 3,6 Milliarden US-Dollar pro Jahr.