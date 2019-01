Reformpädagogik Idee der Jenaplanschulen

Nach der Schließung von Peter Petersens Universitätsschule 1950 in Jena wird 1953 die Volksschule "Am Rosenmaar" in Köln eine Peter-Petersen-Schule. Zehn Jahre später öffnet die erste in den Niederlanden. Heute gibt es dort etwa 250 Schulen, die sich Jenaplan- oder Petersenschulen nennen. Einen Boom lösen nach der Wende in den neuen Ländern Pädagogen aus, die vom reglementierten Schulwesen der DDR frustriert sind. 1991 nimmt die erste ihren Betrieb auf, es ist die Jenaplanschule in Jena. Sie ist die einzige bundesweit, die als integrierte Gesamtschule bis zum Abitur führt. Neben den Jenaplanschulen in Deutschland, den Niederlanden und Belgien gibt es weltweit Lehrer, die nach der Pädagogik Peter Petersen arbeiten. Kinder der Jenaplanschulen in Bayern mussten bislang nach der vierten Klasse auf eine Hauptschule, eine Realschule oder auf ein Gymnasium wechseln. Im Schuljahr 2010/2011 startete das Jenaplan-Gymnasium Nürnberg, das erste in Bayern, das nach der 12. Klasse mit dem Abitur abschließt.