Die NASA ist dem Mars bereits mehrfach zu Leibe gerückt - unter anderem mit den Rovern Opportunity und Curiosity sowie den Sonden Odyssey, MRO und Maven. Jetzt wird der stationäre Lander InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) zum Schnüffeln losgeschickt. Am 5. Mai 2018 soll InSight mithilfe einer rund 57 Meter großen Atlas-V-401-Rakete von der Vandenberg Air Force Basis in Kalifornien starten. Etwa ein halbes Jahr später, am 26. November, soll InSight auf dem Roten Planeten ankommen. Dann wird der Lander für rund zwei Jahre zum geduldigen Spürhund.

InSight steckt die Nase ins Mars-Innere

Mit seiner Wärmestromsonde kann der Lander InSight das Mars-Innere erkunden.

InSight hat zahlreiche wissenschaftliche Instrumente mit dabei - unter anderem ein Seismometer und eine Wärmeflusssonde. Deswegen wird InSight auf dem Mars auch nicht neugierig umherrollen wie die Rover, sondern sich ganz still hinsetzen und sein feines Näschen in den Boden bohren.

InSight soll den NASA-Wissenschaftlern Informationen darüber liefern, wie der Mars und die anderen Gesteinsplaneten, darunter auch die Erde, entstanden sind. Der Lander wird die Kruste, den Mantel und den Kern des Mars untersuchen, die Temperatur in seinem Inneren bestimmen sowie Marsbeben und Meteoriteneinschläge aufzeichnen.

"InSight ist wie eine wissenschaftliche Zeitmaschine, die uns Aufschluss über die Anfänge von Mars gibt." Bruce Banerdt, InSight-Wissenschaftler, Jet Propulsion Laboratory

Mars-Detektiv mit Roboterarm und Kamera

InSight wiegt 360 Kilogramm. Mit ausgefahrenen Sonnensegeln hat der Lander eine Flügelspannweite von rund sechs Metern.

InSight besitzt einen rund zweieinhalb Meter langen Roboterarm. Auf dem Mars angekommen, kann der Lander damit zum Beispiel vorsichtig das Seismometer auf dem Boden platzieren. Das kann InSight stolz der ganzen Welt zeigen: Am Roboterarm ist eine Kamera befestigt, die farbige 3D-Bilder vom Landeplatz und den Instrumenten liefert. Gebaut wurde InSight von Lockheed-Martin Space Systems in Denver. Die Bauart des 360 Kilogramm schweren, mit ausgefahrenen Sonnensegeln rund sechs Meter langen und eineinhalb Meter breiten Landers basiert auf der Raumsonde Phoenix, die 2008 auf dem Mars landete und einige Monate lang Daten funkte. InSights zwei Sonnensegel haben einen Durchmesser von jeweils mehr als zwei Metern.

InSight wirft den ersten Blick ins Mars-Herz

InSight wird auf dem Mars nicht allein sein. Zwei Rover rollen bereits über seine Oberfläche: Von den 2004 hochgeschickten Zwillingsrovern Spirit und Opportunity ist Opportunity entgegen aller Erwartungen immer noch aktiv. Seit 2012 erkundet auch der Rover Curiosity den Roten Planeten. InSight ist allerdings die erste Mission, die den Mars-Kern erkundet. Und seit den Apollo-Mond-Landungen wird zum ersten Mal wieder ein Seismometer auf extraterrestrischen Boden gestellt.

InSight startet zwei Jahre später als geplant zum Mars

Zum Testen musste der Mars-Lander InSight auf der Erde in eine Art Schleudertrommel.

Der Lander hätte sich eigentlich bereits 2016 auf den Weg zum Mars machen sollen. Der Start der mehr als 500 Millionen Dollar teuren Mission war allerdings wegen eines noch nicht richtig funktionierenden Instruments um zwei Jahre verschoben worden. An der Mission sind neben NASA-Wissenschaftlern Forscher aus neun weiteren Ländern beteiligt, darunter auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.

Mars 2020, ein Curiosity 2.0, löst InSight ab

An der nächsten Mars-Misson nach InSight wird bereits gearbeitet: an einem Rover mit dem Arbeitstitel Mars 2020. Er ähnelt Curiosity, ist aber eine komplett überarbeitete Version, wie NASA-Forscher Jim Watzin sagt: "Die Tatsache, dass so viel Hardware schon entworfen war oder existierte, ist ein riesiger Vorteil dieser Mission. Das spart Geld, Zeit und reduziert das Risiko." 2020 soll dieser Curiosity 2.0 zum Mars starten und dort auch nach Spuren von Leben suchen: "Ob es jemals Leben außer auf der Erde gegeben hat, ist eine der größten Fragen, die Menschen zu beantworten versuchen", sagt NASA-Wissenschaftler Ken Farley. "Was wir von den Proben lernen werden, die während dieser Mission gesammelt werden, hat das Potenzial, diese Frage anzugehen." Wenn es nach der NASA geht, könnte der Mars ab den 2030er-Jahren zumindest Besuch von Lebewesen bekommen - bei der ersten bemannten Mars-Umrundung.