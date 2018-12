Sendereihe Inside ISS Der Arbeitsalltag von Alexander Gerst

Seit Anfang Juni lebt und arbeitet der deutsche Astronaut Alexander Gerst auf der Internationalen Raumstation ISS. Wie sieht sein Arbeitsalltag dort aus? Karsten Schwanke fragt nach – in der fünfteiligen Sendereihe Inside ISS. Jeden letzten Freitag des Monats um 19.30 Uhr in ARD-alpha.

Sondersendung in ARD-alpha "Alexander Gerst - willkommen zurück!"

Wie erleben und verarbeiten Raumfahrer das Ende einer Mission? Welche körperlichen Auswirkungen hat ein mehrmonatiger Aufenthalt im All? Was für Reha-Maßnahmen müssen die Astronauten nach ihrer Landung absolvieren, und wie lange dauert es, bis sie sich wieder an das Leben mit der Schwerkraft gewöhnen? Der ehemalige Astronaut Klaus-Dietrich Flade, 1992 erster Deutscher auf der russischen Raumstation Mir, kann diese und andere Fragen aus eigener Erfahrung beantworten. Moderator Karsten Schwanke lässt gemeinsam mit Flade die wichtigen Stationen von Gersts 197-tägiger Mission Horizons Revue passieren und fragt nach dem Erfolg von Gersts zweitem Aufenthalt im All sowie nach den Zukunftsperspektiven der bemannten Raumfahrt.

Rückschau auf Mission Horizons

Die fünfte und letzte Folge von Inside ISS ist eine Rückschau auf die Weltraummission des frisch zurückgekehrten deutschen Astronaut Alexander Gerst. Moderator Karsten Schwanke hat Felix Huber an seiner Seite, den Direktor Raumflugbetrieb und Astronautentraining am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen. Gemeinsam stellen sie unter anderem zentrale Experimente vor, die Gerst an Bord der ISS durchgeführt hat.

Aktuelles von der Internationalen Raumstation

Wie haben frühere Experimente im Weltall das Leben auf der Erde verändert? Welche Fragen beschäftigen die Weltraumforschung heute? Woran arbeitet Alexander Gerst gerade? Und was bewegt ihn beim Blick auf die Erde? In der Sendereihe Inside ISS stellt ARD-alpha einmal im Monat aktuelle Entwicklungen an Bord der ISS vor und gibt Einblicke in Alexander Gersts Arbeitsalltag.

Präsentiert wird die Sendereihe von dem Meteorologen und Wissenschaftsmoderator Karsten Schwanke unter anderem aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen, von wo aus die Arbeiten im Forschungslabor Columbus, dem europäischen Wissenschaftslabor auf der ISS, überwacht werden.

Inside ISS - Teil 3

Inside ISS - Teil 2

Inside ISS - Teil 1