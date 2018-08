Sendereihe Inside ISS Der Arbeitsalltag von Alexander Gerst

Seit Anfang Juni lebt und arbeitet der deutsche Astronaut Alexander Gerst auf der Internationalen Raumstation ISS. Wie sieht sein Arbeitsalltag dort aus? Karsten Schwanke fragt nach – in der neuen Sendereihe Inside ISS. Ab sofort jeden letzten Freitag des Monats um 19.30 Uhr in ARD-alpha.

Wie haben frühere Experimente im Weltall das Leben auf der Erde verändert? Welche Fragen beschäftigen die Weltraumforschung heute? Woran arbeitet Alexander Gerst gerade? Und was bewegt ihn beim Blick auf die Erde? In der neuen Sendereihe Inside ISS stellt ARD-alpha einmal im Monat aktuelle Entwicklungen an Bord der ISS vor und gibt Einblicke in Alexander Gersts Arbeitsalltag.

Präsentiert wird die Sendereihe von dem Meteorologen und Wissenschaftsmoderator Karsten Schwanke u. a. aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen, von wo aus die Arbeiten im Forschungslabor Columbus, dem europäischen Wissenschaftslabor auf der ISS, überwacht werden.