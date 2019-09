Impfung Polio, Hepatitis B, Haemophilus influenzae Typ b

Verbreitung

Wie häufig ist Kinderlähmung?



Seit 1992 ist in Deutschland keine Polio-Infektion mehr aufgetreten. 1988 hat sich die WHO die weltweite Elimination der Kinderlähmung zum Ziel gesetzt. Heute ist Polio nur noch in Afghanistan, Nigeria und Pakistan weit verbreitet. Die Krankheit bricht allerdings in mindestens sieben anderen Ländern immer wieder aus. Eine Impfung ist daher immer noch wichtig, um eingeschleppte Fälle zu verhindern.