Eibl-Eibesfeldt wird 85 Ein streitbarer Forscher mit unermüdlichem Antrieb

Irenäus Eibl-Eibesfeldt wurde am 15. Juni 1928 in Wien geboren. Seine Werke gelten als "Bibel" der Verhaltensforschung, seine Thesen haben häufig für Diskussionen gesorgt. Der Schüler von Konrad Lorenz begründete die Humanethologie.

Irenäus Eibl-Eibesfeldt beobachtete und erforschte zunächst die Tiere und kam über sie zum menschlichen Verhalten als Forschungsfeld. Er entwickelte eine eigene Disziplin in der Verhaltensforschung: die Humanethologie. Nun feiert der gebürtige Wiener, der mit seiner Frau am Starnberger See lebt, seinen 85. Geburtstag. Doch selbst in diesem Alter denkt der umtriebige Forscher nicht an Ruhestand. Vielmehr locken ihn die Galapagosinseln und ein Exemplar einer seltenen Schildkrötenart.

Galapagos-Forschungsreise mit 85 Jahren

Derzeit sitzt der Forscher noch in seinem Büro im Human-ethologischen Filmarchiv in der Max-Planck-Gesellschaft in Andechs, für die er seit 1956 tätig ist. Er arbeitet Material aus Jahrzehnten auf. Dann will er wieder auf Reisen gehen. Sein Ziel ist eine besondere Riesenschildkröte: die "Testudo Fantastica". Von ihr wurde bisher nur ein einziges Tier auf den Inseln entdeckt. Eibl-Eibelsfeldt glaubt, noch mehr der besonderen Reptilien aufspüren zu können, denn er kennt die Galapagosinseln wie kaum ein anderer Forscher.

Galapagos als Meilenstein

Meeresbiologe Hans Haas reiste mit Eibl-Eibesfeldt zu den Galapagos-Inseln.

1954 reiste er als 26-Jähriger erstmals gemeinsam mit dem Meeresbiologen Hans Hass zu den Inseln. Er erforschte die drachenartigen Meerechsen, die Elefantenschildkröten und flugunfähige Kormorane. Er entdeckte hier, wie Schildkröten sich von Grundfinken nach Zecken absuchen lassen und beschrieb diese Symbiose als Erster. Und er beobachtete, dass Meerechsen zum Tauchen Steinchen schlucken, sich an Land mit der Zunge orientieren und Wassernebel aus der Nase sprühen.

"Die starken Eindrücke, die ich auf dieser Reise empfing, prägten meine Liebe zu ihrer Lebenswelt, um deren Schutz ich mich in der Folge auch bemühte." Irenäus Eibl-Eibesfeldt in seinem Buch 'Galapagos'

Lange bevor Arten- und Naturschutz in der Öffentlichkeit diskutiert wurden, sah der Verhaltensforscher das Paradies in Gefahr und wandte sich an die UNESCO. Die schickte ihn auf eine Expedition. Dank seiner Erkenntnisse wurden die Inseln unter Schutz gestellt und eine Forschungsstation eingerichtet.

Begründer der Humanethologie

Yanomami in Brasilien

Mit seinem Werk "Grundriss der Vergleichenden Verhaltensforschung" schrieb Eibl-Eibesfeldt 1967 das erste Lehrbuch zur Ethologie. Von nun an widmete er sich vor allem der Untersuchung des menschlichen Verhaltens. 1984 begründete er die Humanethologie. Einer seiner Forschungsschwerpunkte dabei: Welche Verhaltensmuster sind dem Menschen angeboren und welche sind kulturell bedingt? Um das herauszufinden, reiste er zu Urvölkern in Südamerika, Afrika und Neuguinea und filmte die Rituale und den Alltag der Menschen.

"Wer seine Wurzeln verliert, kann nicht gedeihen." Irenäus Eibl-Eibesfeldt

Herbe Kritik an seiner "Fremdenscheu"-Theorie

Stark kritisiert wurde Eibl-Eibesfeldt für seine Überzeugung, es gebe eine angeborene Fremdenscheu. Daraus leitete er ab, dass Zuwanderung begrenzt werden müsse. Dies brachte ihm den Vorwurf der Fremdenfeindlichkeit ein. Eibl-Eibesfeldt verteidigte seine These. Für ihn ist jeder Mensch gegenüber dem Fremden scheu, vollkommen unabhängig von seiner Kultur. Fremdenhass sei dagegen anerzogen. Und das müsse man wissen, um die Gründe für ein fremdenfeindliches Verhalten zu verstehen.

Weltsprache Kunst

Ist noch immer in seinem Büro in Andechs anzutreffen: Irenäus Eibl-Eibesfeldt

So wie Eibl-Ebesfeldt erforschte, ob es eine universelle menschliche Sprache der Gesten und der Mimik gibt, so interessierte ihn auch Kunst und Kultur als elementarer Ausdruck des Menschen. Gemeinsam mit der Kunsthistorikerin und Kollegin Christa Sütterlin verfasste er ein Buch zur Natur- und Kunstgeschichte bildlicher Kommunikation. Darin verwiesen die beiden auf grundlegende, abstrakte Ähnlichkeiten in der Kunst, zum Beispiel bei der Darstellung einer Frau in bronzezeitlichen Felsmalereien, in einer Zeichnung heutiger Ureinwohner West-Neuguineas und einer "Figure" des spanischen Malers Joan Miró.

"Stadtethologie"

Ein weiteres Thema im Repertoire des Forschers: die "Stadtethologie". Dabei geht es ihm um das Verhalten des Menschen in der Stadt: Was passiert mit dem Menschen, der von seinen Verhaltensmustern aus auf ein Leben in der Gruppe ausgerichtet ist, in einer anonymen Stadtgesellschaft?

Archivieren und Aufarbeiten

Derzeit ist der mit vielen Auszeichnungen dekorierte Forscher dabei, im Humanethologischen Filmarchiv in der Max-Planck-Gesellschaft in Andechs für Ordnung zu sorgen. Von seinen Reisen hatte Eibl-Eibesfeldt rund 350 Kilometer Filmmaterial mitgebracht, das nun digitalisiert wird. Und er wertet noch immer Aufzeichnungen früherer Generationen aus. Es scheint, dass sein Forscherdrang auch mit 85 noch nicht gestillt ist. Sein größter Wunsch ist, dass sein Fach noch weiter gepflegt wird. Umso mehr wird es ihn freuen, dass in Frankfurt am Main ein Lehrstuhl für Humanethologie geplant ist.