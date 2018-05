WHO-Welttag Handhygiene Händewaschen verhindert Infektionen

Wer regelmäßig seine Hände wäscht, senkt das Ansteckungsrisiko. Deshalb hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Welthygienetag zum Händewaschen ins Leben gerufen. Der ist am 5.5. Denn zweimal fünf Finger symbolisieren die Hände.

"Wasch dir die Hände!" Mit diesem Satz nerven Eltern ihre Kinder. Zu Recht, weil über die Hände Erreger übertragen werden. Nicht nur an den Händen kleben sie - auch an Türklinken, Treppengeländer, Tastaturen, Telefonhörern, Einkaufswägen oder Haltegriffen in Bus- und S-Bahn.

Infektionsgefahr Blutvergiftung

Handdesinfektionsmittel sollten in Kliniken an vielen Stellen angebracht sein. Ihre Inhaltsstoffe sollten für die Haut gut verträglich sein.

Vor allem in Kliniken sind die Hände ein gefährlicher Übertragungsweg für gefährliche Keime. 280.000 Krankenhauspatienten in Deutschland bekommen jedes Jahr eine Blutvergiftung, also eine Infektion mit Krankheitserregern. Jeder Vierte von ihnen stirbt daran. Das sind täglich 185 Menschen. Damit ist die Blutvergiftung eine der häufigsten Todesursachen überhaupt und rangiert auf Platz drei - noch vor dem Herzinfarkt.

"Ein Drittel der Todesfälle durch Blutvergiftung wäre durch mehr Hygiene vermeidbar. Unser Ziel ist es, die Aufmerksamkeit für das Thema zu steigern." Petra Gastmeier, Direktorin am Institut für Hygiene und Umweltmedizin an der Charité in Berlin.

Vorsicht vor dem Händeschütteln

Beatmungsgeräte bergen Infektionsrisiken. Das Anlegen von Kanülen kann Erreger in den geschwächten Körper bringen.

In Krankenhäusern vermeiden Ärzte oft das Händeschütteln - etwa bei der Visite oder beim Arztgespräch. Gefährliche Erreger übertragen sich auch durch Katheter, Infusionen oder Beatmungsgeräte, vor allem, wenn Ärzte oder Pfleger ihre Hände nicht genügend desinfiziert haben. Wichtig sind wirksame alkoholische Handdesinfektionsmittel, die überall verfügbar sind.

"Wir haben in unserem Körper zwei Kilo Bakterien, im Darm und auf der Haut. In dem Moment, in dem das Immunsystem geschwächt ist, können sie sich ausbreiten." Petra Gastmeier, Direktorin am Institut für Hygiene und Umweltmedizin an der Charité in Berlin.

Erreger im Haushalt

Auf Salat sind manchmal Coli-Bakterien, in Eiern Salmonellen und in rohem Geflügelfleisch wurden sogar schon multiresistente Keime gefunden. Diese können Durchfall, Erbrechen oder Fieber auslösen.

Fünf Regeln beim Händewaschen Hände mit sauberem Wasser anfeuchten

Immer Seife benutzen

Auch Fingerzwischenräume einschäumen

Fingernägel mit Bürste reinigen

Am Schluss mit sauberem Tuch abtrocknen

Händewaschen als Gesundheitsschutz

Ob zu Hause, im Krankenhaus, in der Schule, im Kindergarten, im Büro, auf der Rolltreppe oder im öffentlichen Bus: Überall lauern Keime, die Infektionen auslösen können. Also Händewaschen nicht vergessen!