Walforschung Erbgut von Furchenwalen entschlüsselt

Sechs Jahre lang haben Forscher um Axel Janke, Evolutionsgenetiker am Senckenberg-Institut und an der Universität Frankfurt, das Erbgut von Blau-, Sei-, Grau-, Grönland-, Zwerg- und Buckelwalen analysiert und dabei zwei, in der Natur sehr seltene Phänomene festgestellt: Die untersuchten Walarten, die größtenteils zu den Furchenwalen gehören, haben sich bei der Artbildung, die vor über zehn Millionen Jahren begann, untereinander gepaart. Und: Im Laufe ihrer Geschichte haben sich die Furchenwale ohne geografische Barrieren in verschiedene Arten aufgespalten.

Ungewöhnliche Artenbildung bei untersuchten Walen

"Arten bilden sich gewöhnlich durch reproduktive Isolation, die durch genetische oder geografische Barrieren entsteht", erklärt Fritjof Lammers. Er ist gemeinsam mit dem Team um Axel Janke und dem Schweden Úlfur Árnason einer der Autoren der Studie. Für Furchenwale scheint dieses Prinzip nicht zu gelten, so das Ergebnis der Untersuchungen. Geografische Grenzen gibt es für die Wale in den Weiten der Ozeane ohnehin nicht.

Besseres Verständnis der Evolutionsgeschichte und der Biodiversität

Mit der Entschlüsselung des Erbguts lasse sich laut der Wissenschaftler die Evolutionsgeschichte der größten Tiere der Erde detailliert nachvollziehen. Außerdem versprechen sich die Forscher durch ihre neu gewonnen Erkenntnisse die Entstehung der Artenvielfalt und der Ökosysteme besser zu verstehen. So fanden sie unter anderem heraus, dass sich der Grauwal - im Unterschied zu den anderen Furchenwalen - eine andere Nahrungsquelle erschlossen hat und sich als sogenannter "bottom feeder" (Bodenfresser) von Krebstieren am Boden von Küstengewässern ernährt.

















Vorheriges Bild Nächstes Bild Nordkaper mit Blas vor der Grand Manan Insel, Kanada Laut US-amerikanischer Wetter- und Ozeanografiebehörde NOAA ist die Population der Atlantischen Nordkaper bedrohlich geschrumpft. Der Bestand der Glattwale aus dem Nordatlantik wird im Dezember 2017 auf nur 450 Exemplare geschätzt. Neben einer sehr hohen Sterblichkeit gebe es nur noch etwa 100 weibliche Glattwale, die Junge aufziehen, heißt es. Die Glattwale bringen ihren Nachwuchs in wärmeren Gefilden im Süden zur Welt. Besonders gefährlich für die Nordkaper seien Zusammenstöße mit Schiffen und das Verfangen in Fischernetzen.

Grauwal soll auch ein Furchenwal werden

Bisher wurden die Furchenwale in zwei verschiedene Gattungen eingeteilt: Grauwale gelten als Bartenwale und gehören als einzige Walart zur Gattung Eschrichtius. Alle anderen Furchenwale, wie die Blauwale, Zwergwale, Buckelwale und Brydewale, gehören zur Gattung Balaenoptera.

Aufgrund ihres Aussehens hatten Grauwale innerhalb der Bartenwale immer schon eine Sonderstellung. "Die haben sie nun nicht mehr, nach den genetischen Analysen", sagt Studienleiter Janke. Die Wissenschaftler der Studie plädieren deshalb dafür, auch die Grauwale in die Gattung Balaenoptera aufzunehmen. "Damit wären alle Furchenwale vereint und um eine Art reicher", resümiert Janke.

Walforscher: Gute Gene schützen vor dem Aussterben

Viele Walarten sind oder waren vom Aussterben bedroht. Aber die Wal-Forscher geben bei den von ihnen untersuchten Walarten Entwarnung. "Durch den Walfang ist die Genvariabilität nicht verloren gegangen", erläutert Janke. Die Arten seien auf einem guten Weg, sich wieder zu erholen, so der Forscher weiter. Aufgrund ihrer überraschend hohen Genvariabilität seien sie fähig, Krankheitserregern, Parasiten oder Umweltveränderungen gut zu widerstehen.

Die Studie wurde im April 2018 im Fachmagazin "Science Advances" veröffentlicht.