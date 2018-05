Genome Editing Neue Entwicklungen bei der Genreparatur

Genome Editing ist eine Technik, die die Medizin revolutionieren soll. Vereinfacht gesagt ist es Genchirurgie, die ein defektes oder krankmachendes Gen in einer lebenden Zelle mit einer Art präzisen Schere entfernt oder austauscht. Ursprünglich für bakterielle Systeme gedacht, wird es mittlerweile in allen lebenden Organismen angewandt. Damit könnte man in der Medizin Genkrankheiten wie Mukoviszidose und Sichelzellenanämie behandeln, aber auch Krebs oder HIV-Infektionen.

Ende Oktober 2017 veröffentlichten Wissenschaftler in der Fachzeitschrift "Nature" neue Ergebnisse bei der Reparatur von fehlerhaftem Erbmaterial. Der US-Biologe David Liu vom Broad Institute in Cambridge hat mit seinem Team zwei neue Werkzeuge entwickelt, die eine falsche Gen-Base direkt in die richtige umwandeln können. Das Besondere dabei: Dazu müssen keine Erbgutteile herausgeschnitten werden. Eines dieser Reparatur-Systeme repariert die fehlerhaften Mutationen nicht in der DNA (dem Speicherort des Erbguts), sondern in der RNA (sie überträgt genetische Informationen). Dadurch entstehen korrekte Proteine, ohne dass direkte Eingriffe am Erbgut nötig sind.

Forscher reparieren Gendefekt an menschlichen Embryonen

Forscher in den USA haben mit der Genschere CRISPR-Cas9 bereits einen Gendefekt korrigiert, der eine erbliche Herzkrankheit verursacht. Ihre Methode, die sie in der Fachzeitschrift Nature Anfang August 2017 veröffentlicht haben, hatte eine höhere Erfolgsquote als bisherige Versuche in China.

Shoukhrat Mitalipov, Forschungsleiter an der Oregon Health und Science Universität

Hong Ma und Shoukhrat Mitalipov von der Oregon Health und Science University in Portland und ihr Team haben erstmals einen erblichen Gendefekt schon in der befruchteten Eizelle repariert. Die Forscher gaben jeweils ein Spermium eines an hypertropher Kardiomyopathie (HCM) erkrankten Mannes in eine gesunde Eizelle. Gleichzeitig injizierten sie die Genschere CRISPR-Cas9 in die Eizelle, die die DNA an der mutierten Stelle aufschneiden sollte. Die Genreparatur fand so schon vor der ersten Zellteilung des Embryos statt. Dies verhindert die Entstehung von Embryonen mit nur zum Teil reparierten Zellen. Das Ergebnis: 42 der 58 Embryonen in der Studie trugen die krankhafte Mutation nicht mehr, das entspricht rund 72 Prozent. Die Embryonen wurden nach wenigen Tagen zerstört.

Wissenschaftsorganisationen plädieren für Vorsicht

Elf große Wissenschaftsorganisationen haben sich nach der Veröffentlichung der Nature-Studie für eine "vorsichtige, aber engagierte Herangehensweise" bei der gentechnischen Veränderung menschlicher Embryonen ausgesprochen, auch wenn sie sich in ihrem Aufruf nicht direkt auf die Studie beziehen. Einen solchen Embryo in eine Frau einzusetzen und somit eine Schwangerschaft herbeizuführen, sei "derzeit unangemessen", schreiben die Organisationen in der Fachzeitschrift "The American Journal of Human Genetics". Es gebe aber keinen Grund, eine Genveränderung im Reagenzglas "mit angemessener Aufsicht und Zustimmung" zu verbieten.

Die Forscherinnen und Forscher rufen alle Beteiligten dazu auf, die wichtigen ethischen und sozialen Diskussionen zusammenzuführen, während die Grundlagenforschung voranschreite.

Frühere Versuche der CRISPR-Cas9-Methode

Im Oktober 2016 veröffentlichte Mark DeWitt und seine Kollegen von der University of California in Berkeley eine Studie, nach der es ihnen gelungen sei, den Gendefekt der Sichelzellen-Krankheit bei menschlichen Blutzellen zu reparieren. Mithilfe der Genschere ersetzten sie die krankmachende Mutation durch die korrekten DNA-Basen. Damit die Gentherapie einem Patienten hilft, müssen die reparierten Blutstammzellen wieder in den menschlichen Blutkreislauf gebracht werden. Dies haben die Wissenschaftler zunächst an Mäusen erfolgreich ausprobiert. Erste klinische Studien am Menschen könnten innerhalb der nächsten fünf Jahre erfolgen, wie die Forscher berichteten.

Mikroskopische Aufnahmen von HI-Viren

Seit einiger Zeit testen Forscher aus Hamburg und Dresden den neuen Ansatz im Kampf gegen den Aids-Erreger HIV. Mit einer Genschere schneiden sie das Erbgut der Aids-Viren aus infizierten Zellen heraus. Im Labor wurde das Verfahren bereits erfolgreich getestet, erste Versuche am Menschen sollen erfolgen.

Diskussion über ethische Verantwortung

Während in Deutschland die Keimbahntherapie nicht erlaubt ist, haben sich Forscher auf dem Human Gene Editing World Summit in Washington im Dezember 2015 gegen ein Moratorium ausgesprochen. Grundlagenforschung und Experimente an Keimzellen und Embryonen soll es - wie in China und Großbritannien - geben; die Geburt von sogenannten Designerbabys schließe man vorerst aus. Trotz des Appells aus Washington erlaubte die britische Behörde zwei Monate später, am 1. Februar 2016, Wissenschaftlern, mit der CRISPR-Cas9-Technik an der Genveränderung gesunder menschlicher Embryonen zu arbeiten.

Britische Forscher verändern Erbgut von Embryonen

Die Forscher um Kathy Niakanam am Francis Crick Institute in London wollten mehr über die ersten Momente menschlichen Lebens erfahren. Dafür schalteten sie kurz nach der Befruchtung im Erbgut von 41 Embryonen das Gen OCT4 ab, das eine Schlüsselrolle bei der frühen Embryonalentwicklung spielt. Die Experimente an den Embryos wurden in den ersten sieben Tagen nach der Befruchtung durchgeführt.

Genome editing - wenn Eltern die Erbanlagen ihres Kindes upgraden wollen.

Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Forscher am 21. September 2017 in der britischen Fachzeitschrift "Nature". Mit ihren Forschungen wollen die Wissenschaftler die Erfolgsrate künstlicher Befruchtungen steigern. Derzeit schaffen es nur 13 von 100 befruchteten Eizellen, sich im weiblichen Körper weiterzuentwickeln. Die veränderten Embryonen durften allerdings keiner Frau eingepflanzt werden, betonte die zuständige Behörde für menschliche Befruchtung und Embryologie (HFEA).

"Ich finde das nicht gut. Welchen Zweck hat es, menschliche Keimbahnzellen zu manipulieren? Es ist besser, Keimbahn-Experimente zu untersagen als umständlich einzuschränken." Emmanuelle Charpentier, Miterfinderin der Gen-Schere CRISPR-Cas9

Methode mit revolutionärer Sprengkraft

Die Forscherin Emmanuelle Charpentier entdeckte die CRISPR-Cas9-Methode.

Der Fokus der Diskussion liegt dabei auf der sogenannten CRISPR-Methode, die in Forscherkreisen als revolutionär angesehen wird. Es gibt dafür drei wesentliche Gründe: Erstens ist die Methode unglaublich schnell, zweitens ist sie extrem preiswert und drittens sehr einfach in der Handhabung.

Veröffentlichung der Studie Am 17. August 2013 veröffentlichten die französische Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier und die US-Biochemikerin Jennifer Doudna ihre Studie im Fachmagazin "Science". Sie verwendeten Crispr-Cas9 gezielt zum Genome Editing, also zum Entfernen, Einfügen und Verändern von DNA. Die Methode galt in Fachkreisen sofort als Jahrhundertcoup und nobelpreisverdächtig.

Hefezellen, die Biokraftstoffe produzieren, Raps, der resistent ist gegen Pestizide, genetisch veränderter Lachs, der um ein Vielfaches schneller wächst als Wildlachs - das sind Beispiele aus der biologischen Forschung. Aber auch in der medizinischen Forschung sind die Wissenschaftler elektrisiert von den Möglichkeiten des Genome Editing. So wurde in China das Erbgut von Hunden so verändert, dass diese mehr Muskelmasse hatten. Und die Forscher dort haben angefangen, an menschlichen Embryonen zu forschen - die aber nicht lebensfähig waren. Damit wurde die Debatte um CRISPR-Cas9 aufgeheizt. Hinzu kommt, dass Krankheiten wie Diabetes oder Bluthochdruck für ein Editing zu komplex sind, der Defekt liegt auf mehreren Genen, von denen noch nicht alle bekannt sind.

Maßvoll oder maßlos übers Ziel hinaus?

Was soll mittels Genchirurgie alles machbar sein? Darüber diskutieren Ethikräte weltweit.

Es stellt sich daher die Frage, wie weit man mit dieser neuen Gen-Methode gehen darf. Veränderungen an einzelnen Körperzellen wie Blut- oder Leberzellen werden in der Forschung als weniger problematisch angesehen, denn sie sind nicht überlebensfähig. Schwieriger wird die Debatte, wenn es darum geht, mittels der CRISPR-Methode in die Keimbahn eines Menschen einzugreifen, denn dann werden Spermien und Eizellen manipuliert. Damit wirken sich die Veränderungen nicht nur auf den jeweiligen Organismus, sondern auch auf dessen Nachkommen aus, das heißt das menschliche Erbgut wird dauerhaft verändert.

Empfehlung des Ethikrates

Peter Dabrock, Chef des Deutschen Ethikrates, über die Risiken von Crispr

2017 hatte der Deutsche Ethikrat eine Empfehlung an die Bundesregierung und den Bundestag veröffentlicht, in der eine internationale Konferenz vorgeschlagen wird - ähnlich wie die Klimakonferenzen. "Das ist ein Menschheitsthema, das man nicht alleine den Wissenschaftlern überlassen darf", warnte der Chef des Deutschen Ethikrates, Peter Dabrock. Es sollte vielmehr "ein internationales Beobachtungsverfahren, eine Institution, geben, die diesen Prozess begleitet. Also etwas wie die Atomenergiebehörde in Wien", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in einem am 24. Mai 2018 veröffentlichten Interview.

"Wir sehen, dass in der Forschung, gerade im Bereich der Medizin, in einer Intensität mit der Gen-Schere gearbeitet wird. Das kommt einer Goldgräberstimmung gleich." Peter Dabrock, Theologe an der Universität Erlangen-Nürnberg und Chef des Deutschen Ethikrates

