Analyse des menschlichen Genoms Hinweise auf Wanderwege des Homo sapiens

Out-of-Africa-These I Homo erectus Die erste große Wanderung in der Geschichte der Menschheit war vor etwa 1,9 bis 1,8 Millionen Jahren, als der Homo erectus von Afrika aus in die übrige Welt zog. Dabei gelangte er über die Länder des östlichen Mittelmeerraums nach Asien und Europa. Dafür sprechen neben den paläontologischen Funden in Afrika, auch die Funde aus China, Java, Georgien und verschiedenen weiteren Teilen Europas. Wie und auf welchem Weg die Auswanderer Asien erreichten, können Forscher allerdings noch nicht sagen. Es gibt auch keine Funde, die Etappen oder Ziele der Reise belegen.

Da es sich um die erste große Wanderung von Afrika aus handelt, wird sie auch als "Out-of-Africa"-These I bezeichnet.

Out-of-Africa-These II Der anatomisch moderne Mensch, Homo sapiens, entstand vor etwa 200.000 Jahren in Afrika. Es gibt verschiedene Hypothesen, wie sich diese Gattung über die Welt verteilte. Nach der gegenwärtig am stärksten vertretenen These begann sich der Homo sapiens von Afrika aus auszubreiten. Diese sogenannte Out-of-Africa-These geht davon aus, dass sich aus dem Homo erectus in Europa der Neandertaler, in Afrika der Homo sapiens entwickelte. Dieser moderne Mensch verließ dann vor rund 75.000 Jahren den afrikanischen Kontinent Richtung Asien und Europa. Später besiedelte er Australien und Amerika. Dabei vermischten sich die anatomisch modernen Menschen zum Teil mit den einheimischen Menschenarten, die auf den verschiedenen Erdteilen ansässig waren – in Europa mit dem Neandertaler. Letztlich starben aber die anderen Menschenarten innerhalb kurzer Zeit aus.



Alle heute lebenden Nicht-Afrikaner sind gemäß dieser Theorie Nachfahren einer einzigen afrikanischen Auswanderer-Population.

Out-of-Africa-These II - Tübingen Wanderroute des Homo sapiens nach Meinung der Tübinger Forscher Eine weitere Theorie geht davon aus, dass die ersten anatomisch modernen Menschen schon vor gut 125.000 Jahren von Afrika aus den Südosten Arabiens erreichten, sowie den australasiatischen Raum besiedelten. Forscher der Universität Tübingen vertreten diese These.



Eine erste Gruppe unserer Vorfahren brach demnach vor rund 130.000 Jahren aus Afrika auf und wanderte an der Küste der Arabischen Halbinsel entlang bis nach Australien und in das Gebiet des Westpazifiks (grüner Pfeil). Eine zweite Ausbreitungswelle ins nördliche Eurasien erfolgte ihren Untersuchungen zufolge vor rund 50.000 Jahren (roter Pfeil). Bisherige Studien gingen von einer einzigen Wanderungsbewegung vor 50.000 bis 75.000 Jahren aus.