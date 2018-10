Studie zum Gardasee Experten warnen vor Plastikteilchen

Plastikmüll gefährdet nicht nur die Ökosysteme in Ozeanen, sondern auch in und an Seen – zu diesem Ergebnis kommen Christian Laforsch von der Universität Bayreuth und Reinhard Nießner von der Technischen Universität München in einer neuen Studie. Darin haben sie den Uferbereich des Gardasees und seine Lebewesen untersucht. Die Forscher warnen vor gesundheitlichen Schäden und betonen, dass andere Seen noch viel stärker betroffen sein könnten.

"Wir wollen die Ergebnisse der Analysen als ein generelles Warnsignal verstanden wissen. Plastikmüll ist eine Gefahr, die keineswegs nur auf ferne Regionen in den Ozeanen – wie etwa den bekannten Nordpazifikwirbel – beschränkt ist. Umweltwissenschaften und Umweltpolitik sollten sich für diese Problematik verstärkt interessieren." Christian Laforsch, Universität Bayreuth

Bardolino am Gardasee

Eigentlich hatten die Experten nur eine geringe Verschmutzung des Gardasees durch Plastik erwartet. Da der See sich direkt unterhalb der Alpen erstreckt und Bäche und Flüsse keine lange Strecke zum See haben. Umso mehr waren die Forscher von der hohen Zahl der Plastikpartikel in ihren Untersuchungen überrascht, denn sie entdeckten am Ufer des Gardasees wesentlich mehr, als sie zuvor vermutet hatten.

"Ora" bringt den Müll nach Norden

Müll in Riva del Garda, im Norden des Sees

Die Partikel von weniger als fünf Millimetern Größe waren der Studie zufolge im Uferbereich des Sees teils genauso dicht verstreut wie an Meeresstränden. Die winzigen Plastikteile stammen vorwiegend von Konsumgütern und Verpackungen. Und darin enthaltene Substanzen wie Polystyrol und Polyethylen werden in der Natur nicht oder nur langsam abgebaut. Laut Studie gelangen sie direkt oder über Mülldeponien in den See und in ufernahe Gebiete. Den Forschern zufolge, war der Nordstrand des Gardasees viel dichter mit Plastikmüll verunreinigt als die südlichen Ufer. Ursache dafür sei die häufige südwestliche Windrichtung, die sogenannte "Ora".

Auch andere Seen werden untersucht Bodensee Schweizer Wissenschaftler erforschen, in welchen Mengen winzige Kunststoffreste aus Reinigungsmitteln, Zahnpasta oder Duschgel trotz Kläranlagen in den Bodensee gelangen. Hierfür untersuchen die Forscher aus Lausanne dessen Wasser und Sediment. Im Oktober 2013 drehte deshalb das Forschungsschiff "Kormoran" des Langenargener Instituts für Seenforschung (ISF) seine Runden auf dem Bodensee. Mit langen, engmaschigen Netzen durchkämmten die Ökologen das Wasser. Ergebnisse werden bis zum Sommer 2014 erwartet. Genfer See 2012 untersuchten die Lausanner Forscher Strand und Wasser des Genfer Sees. "In allen Proben wurden Mikro-Kunststoffreste gefunden", erzählt Florian Faure, Umweltwissenschaftler der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne. Neben Styroporkügelchen fanden die Wissenschaftler Hartplastikteile, Plastikmembrane und Teile von Angelschnüren sowie Rückstände von Hygiene- und Kosmetika-Produkten. Die Menge sei mit der im Mittelmeer vergleichbar, erklärten die Forscher. Neben weiteren Wasserproben werden jetzt auch Fische aus dem Genfer See untersucht. Sollten die Befunde alarmierend sein, werden auch Fischmägen aus dem Bodensee seziert.

Klein und gefährlich

An den Ufern des Sees gefundener Plastikmüll

Dass die Plastikteilchen so winzig sind, hat fatale Folgen für die Tierwelt: Fische, Würmer und andere wirbellose Tiere verwechseln sie mit Nahrung. So wurden in Würmern, Schnecken, Muscheln, Wasserflöhen und Muschelkrebsen fluoreszierende Kunststoffablagerungen nachgewiesen. Das Plastik ist nicht nur für die Tiere selbst schädlich. Laut Studie steigt auch das Risiko, dass giftige Plastikreste in die menschliche Nahrungskette gelangen. Schließlich sind all diese Tiere auch Nahrung für Fische. Und die kommen am Gardasee gern frisch gefangen und zubereitet auf den Tisch.

Die Forscher gehen in ihrer Studie davon aus, dass andere Seen und Flüsse sicherlich noch mehr verschmutzt sind als der Gardasee. So vermuten Laforsch und Nießner, dass Süßwasserökosysteme nahe an städtischen Zentren und an Industrieanlagen noch viel stärker von der Plastikverschmutzung betroffen sind.