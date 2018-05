Foul und Abseits Aus der Sicht der Unparteiischen

Wie schwierig es ist, Abseitssituationen zu erkennen, das hat die Deutsche Sporthochschule Köln mithilfe eines Aufmerksamkeitstests untersucht. "Der 'Attention Window Test' misst die maximale Aufmerksamkeitsbreite von Personen auf horizontaler, vertikaler und diagonaler Ebene", erklärt Stefanie Hüttermann vom Institut für Kognitions- und Sportspielforschung. Sie testete, bis zu welcher Entfernung Personen zwei unterschiedliche Reize wahrnehmen können, die an verschiedenen Rändern ihres Blickfeldes liegen.

Fußballspieler müssen immer mehrere Reize gleichzeitig wahrnehmen: Der Stürmer sollte die gegnerischen Abwehrspieler, den Torwart, die Mitspieler und natürlich den Ball im Blick haben. Der Assistenzschiedsrichter an der Seitenlinie muss den Abstoß des Torwarts und die Offensivspieler in seiner Spielhälfte beobachten. Die Wissenschaftler wollten wissen, ob es Personen gibt, die mehr Signale wahrnehmen können und damit insgesamt eine bessere Aufmerksamkeitsleistung besitzen als andere.

Unklar ist noch, ob die Sportler wegen ihrer langjährigen Erfahrung besser abgeschnitten haben - oder ob die höhere visuelle Aufmerksamkeitsfähigkeit angeboren ist. Das sollen jetzt weitere Untersuchungen klären. Künftig könnte der "Attention Window Test" bei der Auswahl von Nachwuchssportlern helfen. Wissenschaftler wollen klären, wie sich die spezielle Beobachtungsgabe am besten trainieren lässt. Dann könnten ganz neue Inhalte in das Fußballtraining und in die Schiedsrichterausbildung einfließen.