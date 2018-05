Kopfball Balltrauma oder Balltraum

Viele Unklarheiten

Um zu sehen, wie schädlich ein Kopfball ist, untersuchen Biomechaniker, wie groß die Kopfbeschleunigung dabei ist und wie lange sie wirkt. Klare Daten sind aus mehreren Gründen aber schwierig zu bekommen. Erst einmal haben Wissenschaftler noch nicht endgültig herausgefunden, was die Kopfbeschleunigung genau mit dem Gehirn macht, damit eine Verletzung entsteht. Und auch die Umstände, unter denen gemessen wird, führen zu unterschiedlichen Daten. "Im Training ist es ein sehr bewusster Kopfball, während es bei einem Spiel immer wieder vorkommt, dass jemand unbeabsichtigt getroffen wird", erklärt Klaus Schneider, Biomechaniker an der Universität der Bundeswehr in München.

Gehirn im Schleudergang

Die Kopfbeschleunigung tritt immer dann in den Vordergrund, wenn ein Objekt mit dem Kopf kollidiert und sorgt dafür, dass das Gehirn im Kopf hin und her gebeutelt wird. Typisches Beispiel ist der Airbag. Wann es gefährlich wird, das zeigen Tabellen, die Grenzwerte aus der Dauer und der Größe der Beschleunigung errechnen. Wie hoch die Beschleunigung wirklich ist, wird übrigens in g gemessen. Das g steht für Erdbeschleunigung. 1 g ist deswegen die Beschleunigung bei einem Ball der einfach nur zu Boden fällt.

Bewusstes oder unbewusstes Spiel per Kopf

Wie gefährlich die Kopfbeschleunigung beim Fußball wird, hängt laut Schneider von verschiedenen Faktoren ab: der Schwere des Kopfes, der Geschwindigkeit des Balls, wo der Schädel getroffen wird und ob der Kopfball bewusst ausgeführt wird. Wer letzteres mache, der spanne die Nackenmuskeln an, erklärt er, und sei deswegen klar im Vorteil, "weil ich durch die Muskulatur die Stoßmasse vergrößere".

Studien zur Biomechanik