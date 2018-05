Elfmeter Titan oder Loser

Mit kleinen Zeichen könnte der Torwart, den Schützen in ein Eck delegieren. Zumindest bei einem Experiment hat die Taktik funktioniert. Die Sportpsychologen Matthias Weigelt von der Universität Saarbrücken und Daniel Memmert von der Deutschen Sporthochschule Köln haben in einer Studie von 2010 überprüft, wie Gesten und der Standort des Torwarts die Schussrichtung beeinflussen. Dafür traten 81 Probanden, 41 Fußball-Experten und 40 Fußball-Novizen, zu jeweils mehr als 50 Elfmetern an. Das Ergebnis: Stand der Torwart nur ein paar Zentimeter rechts oder links von der Mitte, haben in 75 Prozent der Fälle die Fußballanfänger in die "offene" Torecke geschossen. Bei den Experten gab es sogar eine noch höhere Quote (80 Prozent). Also am besten eine Handbreit neben der Mitte stehen und den Ball so als Torwart in das gewollte Eck lenken. Ein leichtes Deuten in das entsprechende Eck verstärkt übrigens die Wirkung laut Studie noch.