Der perfekte Ball Inspiriert von einem Würfel

Manche haben ihn für einen Kinderball gehalten, weil er so schön bunt ist. Doch der Fußball, der für die Weltmeisterschaft in Brasilien entwickelt wurde, ist weit mehr. Er schien endlich auch die Wissenschaftler zu begeistern: Er zeige im Windkanal eine stabile Flugbahn. Das heißt, für die Spieler gibt es keine faulen Ausreden mehr, wenn dieser Ball mal wieder nicht dorthinein geht, wo er eigentlich hin soll: ins Tor.

Windkanal und Schießroboter

Japanische Forscher haben den WM-Ball im Windkanal getestet.

Sungchan Hong und Takeshi Asai von der japanischen Universität Tsukuba brauchten nicht mehr als einen Windkanal und einen Schießroboter. Mit ihrer Hilfe untersuchten sie Turnierbälle mit 6, 8, 14 und 32 Feldern – konkret den Brazuca (WM 2014), den Cafusa (Confederations Cup 2013), den Jabulani (WM 2010), den Teamgeist 2 (WM 2006) und den Vantaggio, der das klassische Fußballmuster mit schwarzen Fünf- und weißen Sechsecken aufweist.

Alles außer stromlinienförmig

Dabei stellten sie deutliche Unterschiede im Luftwiderstand und im Flugverhalten fest: Dass der Ball rund ist, hat Auswirkungen auf seine Aerodynamik. Er hat eine große Stirnfläche und ist im Gegensatz zu einem Flugzeugflügel eben nicht stromlinienförmig. Außerdem dreht er sich in der Luft, ein Problem, das Strömungstechniker bei einem Auto oder einem Flugzeug nicht haben. Daher ist die Symmetrie des Balles ganz wichtig. Und so haben Techniker aus möglichst wenigen Teilen eine möglichst perfekte Kugel geformt. Vorbild war dabei der Würfel mit seinen sechs identischen Seiten. Mehr als zweieinhalb Jahre Entwicklungsarbeit stecken sie in den WM-Ball.

Trocken aus der Waschmaschine

Ausreden zählen nicht mehr: Auch, wenn's regnet, der Ball bleibt in Brasilien auf Kurs.

Ein Fußball besteht schon längst nicht mehr aus Leder, sondern aus einem Spezialkunststoff. Und die sechs Teile des Brazuca sind auch nicht mehr genäht, sondern verklebt und versiegelt, so dass der Ball auch bei starkem Regen kaum Wasser aufnehmen kann. Das wurde in Waschmaschinen getestet. Außerdem hat der Ball noch etwas Besonderes: Kleine Noppen an seiner Oberfläche versprechen mehr Haftung und sollen verhindern, dass der Ball einem Spieler vom Fuß rutscht oder dem Torhüter aus den Händen flutscht.