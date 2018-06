Tödliches Treiben Sex kills Stubenfliege

Sex ist im Tierreich nicht ganz ungefährlich: Die kopulierenden Tiere sind weniger aufmerksam und blind für fast alles, was in ihrer Umgebung passiert. Mit ihrem Fluchtreflex ist es ebenfalls nicht mehr weit her. Zu zweit, am besten noch wild zappelnd, sind sie auch noch leichter zu entdecken. Im Liebestaumel sind Tiere die perfekten Opfer für ihre Fressfeinde. Deshalb ist der tierische Akt, von ein paar Ausnahmen abgesehen, nur ein kurzes Zwischenspiel.

Stubenfliegen spielen beim Sex mit dem Tod

Ein kurzes Vergnügen: Ihr Liebesspiel an der Decke kann Fliegen zum Verhängnis werden.

Die Annahme, dass sich paarende Tiere leichter entdeckt und gefressen werden, konnte bislang aber nur von wenigen Beobachtungen gestützt werden. Stefan Greif und seine Kollegen vom Max-Planck-Institut in Seewiesen konnten das jetzt in einem Experiment nachweisen. Sie beobachteten in einem Kuhstall bei Marburg lebende Stubenfliegen und Fransenfledermäuse und werteten Videoaufnahmen von fast 9.000 Fliegen aus. Was sie herausfanden, lässt sich mit "Sex kills" zusammenfassen: Kopulierende Stubenfliegen riskieren den Tod.

Abstinente Fliegen sind sicher

Solange sie einzeln an der Decke krabbeln, haben die Fliegen nichts zu befürchten.

Die Videoaufnahmen zeigen, dass die tagaktiven Fliegen nachts, wenn die Fledermäuse fit sind, meist nur an der Decke sitzen oder daran herumlaufen. Dann haben die Fledermäuse keine Chance, sie per Echoortung aufzuspüren: Die Echos des rauen Untergrundes verschmelzen mit denen der kleinen Beute und machen sie für die Fledermäuse unsichtbar.

So funktioniert die Echoortung Jeder Ton, jedes Geräusch bewegt sich mittels Schallwellen durch den Raum. Treffen diese auf einen Gegenstand, werden sie als Echo zurückgeworfen und erlauben so die Ortung des Gegenstandes selbst. So funktioniert das Echolot in der Schifffahrt, und so funktioniert auch die Orientierung der Fledermaus.

Verräterisches Summen beim Sex

Das Flügelschlagen der kopulierenden Fliegen lockt Fledermäuse an.

Das ändert sich beim Sex jedoch schlagartig: Der ist so geräuschvoll, dass sie sich dadurch verraten. Während des Aktes schlagen die Fliegenmännchen mit den Flügeln und produzieren dadurch breitbandige Summlaute, die die Fledermäuse gut wahrnehmen können. In vier Beobachtungsjahren wurden durchschnittlich 26 Prozent aller kopulierenden Fliegenpaare angegriffen. Für die Fledermaus ist das praktisch: Mit einer erfolgreichen Attacke erhält sie einen Snack im Doppelpack.

Die Fransenfledermaus Fransenfledermäuse Die Fledermaus hat ihren Namen von den wie Fransen anmutenden Haaren an ihrer Schwanzflughaut. Das bis zu zehn Gramm schwere Tierchen hat ein braun-graues, langes Fell und wird rund fünf Zentimeter groß. Ihre Flügelspannweite beträgt um die 25 Zentimeter. Sie lebt in Fassadenlöchern und Kellern und ernährt sich vor allem von kleinen Insekten wie Fliegen, Mücken und Nachtfaltern. Die Fransenfledermaus steht unter Naturschutz.

Sexelnde Lautsprecher brachten den Beweis

Dieser Kuhstall in Marburg wurde zum Experimentierfeld.

Um nachzuweisen, dass tatsächlich die Paarungsgeräusche die Fledermäuse anlocken, klebten die Forscher tote Fliegenpaare an die Decke. Obwohl sie paarweise eine größere Reflektionsfläche für das Echoortungssignal der Fledermäuse boten, passierte gar nichts. Erst als die Wissenschaftler Lautsprecher anbrachten und den Fledermäusen die Kopulationsgeräusche der Fliegen vorspielten, attackierten sie die Lautsprecher. Im Dunkeln wäre für Stubenfliegen also nur gut munkeln, wenn "es" heimlich, still und leise passiert.

