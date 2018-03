Fledermäuse Frühlingsgefühle im Herbst

Menschen, Menschenaffen, Affen, Halbaffen - und Fledermäuse. Was haben sie miteinander gemein? Für den schwedischen Naturforscher Carl von Linné gab es im 18. Jahrhundert eine so deutliche Gemeinsamkeit zwischen uns und den Fledermäusen, dass er sie in seiner Ordnung zu den Primaten rechnete: Fledermausdamen haben ein "brustständiges Zitzenpaar", Fledermausherren einen "freihängenden Penis" (Penis pendulum). Doch Linné ließ sich da täuschen: Primaten sind Fledermäuse dennoch nicht.

Einzigartige Scheinschwangerschaft

Penis pendulum

Es gibt noch eine Ähnlichkeit zwischen Mensch und Fledermaus: Zwischen der Paarung der Fledermäuse und der Geburt eines Fledermauskindes vergehen ganze neun Monate - für ein so kleines Tier erstaunlich lange. Doch Fledermausweibchen sind keineswegs neun Monate lang trächtig. Aber als einziges Säugetier schaffen sie es, den Samen des Männchens nach dem Sexualakt viele Monate lang in ihrem Körper am Leben zu erhalten, bis sie ihren Eisprung haben und trächtig werden.

Ausgeschlafen und abgemagert

Junge Zwergfledermäuse auf der Hand eines Tierpflegers im Duisburger Zoo.

Der Grund: Fledermäuse halten ein halbes Jahr Winterschlaf, in dem sie bis zu einem Drittel ihres Körpergewichts verlieren. Die Paarung der Fledermäuse findet schon vorher statt. Wenn sie im Frühjahr wieder erwachen, sind sie regelrecht ausgemergelt. Jetzt wird erstmal gefuttert, was das Zeug hält. Schließlich gilt es vorzusorgen für den nächsten Winter, Mücke für Mücke.

Keine Zeit und Kraft für die Fortpflanzung also. Doch Fledermausjunge müssen möglichst zeitig im Jahr zur Welt kommen, damit sie selbst fliegen lernen und sich einen Winterspeck anfuttern können. Deshalb werden Fledermäuse spätestens im Juni geboren. Damit das geht, konservieren die Weibchen die Spermien des Herbstes bis zum Eisprung im Frühjahr und sind dann ein bis drei Monate lang trächtig.

In den Wochenstuben

Fledermausweibchen bleiben gerne unter sich, wenn sie ihre Jungen großziehen: Ab Mai ziehen sie sich gemeinsam in Wochenstuben zurück, wo sie dicht an dicht nebeneinander hängen. Die Väter sind hier nicht gern gesehen, weil sie zur Aufzucht der Jungen nichts beizutragen haben.

Geburt in der Hängematte

In einer Wochenstube

Die Fledermausmutter hakt sich - zusätzlich zu ihren Hinterbeinen - auch mit ihren freistehenden Daumenkrallen ein, so dass ihr Körper mit den Flügeln eine Art Hängematte bildet. Hier hinein gebiert sie ihr meist einziges Junges, das durch die Nabelschnur noch zusätzlich wie an einer Sicherheitsleine gesichert ist. Sobald sich das Junge an den Zitzen des Muttertiers festsaugt, wird die Nabelschnur durchgebissen. Ab jetzt muss das Kleine alleine zurecht kommen. Denn schon in der ersten Nacht wird es allein gelassen, wenn die Mutter zur Jagd ausfliegt.

Geräusche und Geruch als Erkennungsmerkmal

Doch ihr Junges wiederzufinden, ist manchmal nicht leicht für die Fledermausmutter, wenn Hunderte, in manchen Höhlen Südamerikas gar Tausende Fledermausbabies und -mütter gemeinsam in einer Höhle leben. Die Mutter merkt sich den Schlafplatz, erkennt ihr Kind aus der Ferne an seinem spezifischen Verlassenslaut und aus der Nähe am Geruch.

Wenn der Sommer zu Ende geht

Etwa Ende August müssen die kleinen Fledermäuse selbstständig sein: Fliegen, jagen, fressen und sich so auf den kommenden Winter vorbereiten. Denn schon im Oktober geht es auf die Reise in die Winterquartiere - und das manchmal sehr weit: Bis zu 1.000 Kilometer weit fliegen manche Fledermausarten in ihre angestammten Quartiere. Wie sie sich dabei orientieren, ist bislang nicht klar. Vermutlich merken sie sich tatsächlich Landmarken.

Fledermaus-Paradies Mayener Grubenfeld Führung im Schacht 700 im Mayener Grubenfeld Jedes Jahr kommen rund 100.000 Fledermäuse ins Mayener Grubenfeld im rheinland-pfälzischen Eifel-Vulkanaprk, um hier zu überwintern. Es ist damit eines der wichtigsten Überwinterungsquartiere für Fledermäuse in Europa. Das riesige Stollensystem mit rund 500 Schächten bietet auch seltenen Arten wie der Mops-, der Bechstein- oder der Teichfledermaus Unterschlupf. Da jeder Stollen über ein eigenes Mikroklima verfügt, finden die unterschiedlichen Arten ihre ökologischen Nischen. Bisher wurden 16 der 23 in Deutschland lebenden Fledermausarten hier nachgewiesen. Voll wird es zunächst im Juli, dann treffen sich die Fledermäuse zur Paarung. Danach schwärmen sie wieder aus und kommen erst zwischen Oktober und November zurück, um zu überwintern. Gegen Ende April verlassen sie das Grubenfeld wieder.

Völlig durchgefroren

Besonders gern überwintern Fledermäuse in Kellern, Stollen oder Höhlen. Ihre Köpertemperatur passt sich dabei der Umgebung an, sinkt auf oft nur vier bis fünf Grad. Die Fledermaus wird durch und durch kalt, der Herzschlag geht extrem zurück, der Stoffwechsel verlangsamt sich. Denn die Fettreserven müssen sechs Monate lang reichen. Wenn Sie einmal Fledermäuse im Winterschlaf finden, wecken Sie sie nicht auf. Selbst kurze Wachphasen kosten die Fledermaus viel Energie!