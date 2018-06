Gefahr für Fledermäuse Windräder als Todesfallen

Fledermäuse leben je nach Art durchaus unterschiedlich. Doch für alle ist der Wald ein wichtiger Lebensraum, in dem sie ihre Wochenstube, ihr Jagdgebiet oder ihr Winterquartier haben. Seitdem aber immer häufiger auch im Wald Windenergieanlagen gebaut werden, wird das Leben der Fledermäuse in und zwischen den Wipfeln gefährlicher.

250.000 tote Fledermäuse jährlich

Zwei Rauhhautfledermäue jagen an einer Rotbuche

250.000 Fledermäuse sterben in Deutschland jährlich durch Windkraftanlagen, schätzt das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin in seiner Studie von 2016. Gemeinsam mit Kollegen der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg hat das IZW die Auswirkungen von Windkraftanlagen auf Fledermäuse untersucht. Ende 2015 gab es in Deutschland nach Angaben des WindEnergie e.V. insgesamt knapp 26.000 solcher Anlagen. Die Experten rechnen damit, dass die Zahl der Todesopfer durch den Ausbau von Windkraft im Wald noch weiter steigen wird.

Wie kann das Risiko für Fledermäuse vermindert werden?

Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) hat untersucht, wie Fledermäuse den Wald nutzen. Daraus wurden 2017 Empfehlungen zum Schutz der Tiere erstellt, wobei die Eigenheiten der unterschiedlichen Arten von Bedeutung waren: Je nach Art sollen die Rotoren unterschiedlich abgeschalten, der Abstand zwischen Rotoren und Kronendach berücksichtigt und alte Waldbestände mit Totholz geschützt werden.

Flughöhe der Fledermäuse auf Rotorhöhe

Eine mit rotem Markierungslicht ausgerüstete Windkraftanlage

Die Forscher fanden heraus, dass die hohen Windräder vor allem für den Großen Abendsegler eine tödliche Gefahr darstellen. Der Abendsegler ist bei der Jagd über den Baumwipfeln unterwegs und konzentriert seine Echoortung komplett auf die Insektenjagd. "Die Tiere nehmen die Gefahr nicht wahr", so Sandra Balzer, Artenschutzexpertin beim BfN. Die Fledermausart aus der Familie der Glattnasen absolviert ihre Flüge in einer Höhe von 145 Metern über dem Boden – und bis in ähnliche Höhen reichen auch die Rotorblätter vieler Windkraftanlagen, wie der NABU-Fledermausexperte Sebastian Kolberg erklärt.

Kolberg forderte, dass vor dem Bau einer Windkraftanlage sichergestellt wird, dass es in der entsprechenden Umgebung keine Wohnstuben der Flattertiere gibt.

"Wir lehnen Windkraft nicht ab, es ist eine sehr saubere Form der Energieerzeugung, aber bei der Standortwahl muss der Artenschutz noch viel stärker als bisher berücksichtigt werden." Sebastian Kolberg, NABU-Fledermausexperte

Fledermäuse belauscht

Zwergfledermaus auf einer Hand

Die Forscher des BfN haben einige Fledermausarten und ihre Lebensweise besonders unter die Lupe genommen: die Mops- und Zwergfledermaus sowie den Kleinen Abendsegler. Sie werteten die Aufzeichnungen von Tönen an über 100 Standorten in Bodennähe aus und sie zeichneten an sechs Standorten Töne in Höhen von bis zu 50 Metern auf. Dazu montierten sie Mikrofone an Masten. An den Rufen ließen sich Art und Häufigkeit der Fledermäuse dort ableiten. Mit kleinen Sendern, die sie an einigen Tieren montierten, stellten die Forscher fest, wo die Nachtschwärmer jagten und ihre Quartiere hatten.

So stellten die Wissenschaftler zum Beispiel fest, dass beim großen spätsommerlichen Treffen der Zwergfledermäuse in Schwarmquartieren der Flugverkehr erheblich zunimmt. "In einem solchen Fall müsste man gründlich prüfen, ob der Standort geeignet ist", sagte Ruth Petermann, Fledermaus-Expertin beim BfN. Würde dort eine Windkraftanlage genehmigt, müsste diese deutlich häufiger als in anderen Fällen zeitweise abgeschaltet werden.

Keine Windräder in naturnahen Wäldern und Schutzzonen

Problematisch ist aber nicht nur der Tod von Tieren an den Rotoren. Für jede Anlage wird der Studie zufolge rund ein Hektar Wald und damit Lebensraum etwa der stark gefährdeten Mopsfledermaus vernichtet – auch alte Wälder mit Totholz sind betroffen. In alten Waldbeständen, naturnahen Wäldern und Schutzgebieten sollten gar keine Windräder aufgestellt werden, empfiehlt das Bundesamt.

Wenn Fledermausweibchen Windräder verwechseln

In Bayern gibt es von den Naturschutzbehörden vor dem Aufstellen einer Anlage die Auflage zu sondieren, ob der entsprechende Ort ein Lebensraum von gefährdeten Fledermausarten ist. Doch diese Maßnahme allein schützt die Tiere nicht ausreichend, so der Fledermausfachmann Matthias Hammer. Der Leiter der Koordinationsstelle für Fledermausschutz Nordbayern betont, dass vor dem Bau einer Windkraftanlage dort oft gar keine Fledermäuse aktiv waren. Beginnt das Windrad seinen Dienst, werden offenbar besonders Weibchen nach der Aufzuchtzeit von ihm angezogen. Dieses Phänomen habe auch die Berliner Studie belegt. Die Forscher nehmen an, dass die Weibchen auf der Suche nach neuen Quartieren sind und die Tiere die Anlagen mit großen abgestorbenen Bäumen verwechseln.

Ein Algorithmus, der Fledermausleben rettet

Deshalb machen auch die Naturschutzbehörden in Bayern spezielle Untersuchungen nach dem Bau von Windkraftanlagen zur Auflage. "Dabei wird zwei Jahre lang auf Gondelhöhe die Fledermaus-Aktivität mittels Ultraschall-Detektor aufgezeichnet", so Andreas Zahn von der Koordinationsstelle für Fledermausschutz Südbayern. Mit den entsprechenden Monitoringdaten wird die Anlage anschließend programmiert: In Nächten mit schwachem Wind – bei viel Wind sind Fledermäuse kaum aktiv – in denen mit hoher Wahrscheinlichkeit Fledermäuse heranfliegen, schaltet sie sich dann ab.

Dank dieses sogenannten Abschalt-Algorithmus sollen im Schnitt nur noch maximal zwei Fledermäuse pro Jahr und Anlage zu Schaden kommen. Ob das gelingt, kann kaum prognostiziert werden.