Fisch- und Meeresschutz Laute Kritik an Standards des Fisch-Gütesiegel MSC

Mehr als 60 Umwelt- und Meeresschutz-Organisationen sowie Wissenschaftler kritisieren in einem offenen Brief das Fisch-Gütesiegel MSC, das besonders mit Nachhaltigkeit wirbt. Sie fordern strengere Regeln und umgehende Nachbesserungen der Standards.

Das Fisch-Gütesiegel Marine Stewardship Council, kurz MSC, gibt es seit 1997 und hat sich beim Verbraucher als das Gütesiegel für Nachhaltigkeit beim Wildfisch durchgesetzt. Dabei ist das Gütesiegel schon länger in der Kritik. Nun haben 66 Umwelt- und Meeresschutzorganisationen sowie Wissenschaftler und Einzelpersonen einen offenen Brief an das MSC veröffentlicht. Darin äußeren sie ihre "erheblichen und wachsenden Bedenken" am Zertifizierungsverfahren der Fischereien. Die Unterzeichner fordern die Organisatoren auf, den derzeitigen Prozess und die Standards des Fischgüte-Siegels für nachhaltige Fischerei zügig zu überarbeiten.

Alles andere als nachhaltig

So habe der MSC in den vergangenen Jahren zum Beispiel Fischereien als nachhaltig eingestuft oder erneut zertifiziert, obwohl diese Tausende von gefährdeten und bedrohten Fischen fingen. Zudem würden die Fischereien routinemäßig übermäßig große Mengen an Beifang produzieren, der als Müll entsorgt werde, verletzliche Habitate am Seegrund zerstören, weiterhin überfischte Fischarten fangen sowie nicht zertifizierte Fischfang-Methoden einsetzen.

In die Irre geführt: der Fisch-Konsument

Der Konsument werde durch das Gütesiegel in die Irre geführt, so die Unterzeichner, zu denen unter anderem die deutsche Meeresstiftung, die Gesellschaft zur Rettung der Delphine, Greenpeace, Pro Wildlife Deutschland oder auch Sharkproject Deutschland zählen. Im offenen Brief wird der MSC aufgerufen, bis zum 12. Februar 2018 mit Vorschlägen zu reagieren.

Überarbeitung der MSC-Standards geplant

Eine Sprecherin des MSC erklärte, man versuche "allen objektiven Einwänden" der bei dem Thema involvierten Gruppen gerecht zu werden. Die nächste Überarbeitung des MSC-Standards sei für 2018/2019 geplant. Im Regelwerk für die Zertifizierung ist eigentlich vorgeschrieben, dass Unternehmen nur so viele Fische fangen dürfen, dass die Bestände aufrecht erhalten bleiben, dass sie keine irreversiblen Schäden im Ökosystem hinterlassen dürfen und "vorbildlich" geführt sein müssen. Die gemeinnützige Organisation bezeichnet ihr Siegel als das weltweit am meisten verbreitete für nachhaltig gefangenen Fisch.

"MSC am Wendepunkt"

Auch der WWF Deutschland unterstützt die Forderungen des offenen Briefes und teilte mit, dass der MSC "an einem Wendepunkt" stehe und sicherstellen müsse, "dass sein Wachstum nicht zu Lasten der Qualität geht". Heike Vesper, Leiterin Meeresschutz beim WWF Deutschland, erklärte, dass ihre Organisation den MSC aufgefordert habe, "für finanzielle Unabhängigkeit der zertifizierenden Betriebe von den Fischereien zu sorgen und im MSC-Standard strengere Regeln zur Vermeidung von Beifang und für die Fischerei mit Grundschleppnetzen einzuführen". Im vergangenen Jahr habe der WWF einige Zertifizierungen kritisiert, "weil die zertifizierten Fischereien unsere Ansprüche an Umweltverträglichkeit nicht erfüllen". Der WWF initiierte 1997 gemeinsam mit dem Lebensmittelkonzern Unilever die Gründung des MSC als unabhängige, gemeinnützige und nichtstaatliche Organisation.

Kritik an MSC-Standards

Kritik an den Standards des Nachhaltigkeits-Siegels für Fischfang gibt es schon seit Längerem. Rainer Froese, Meeresbiologe am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, hat 2013 und 2016 Untersuchungen zur Arbeit des MSC gemacht. In beiden habe sich gezeigt, dass "etwa ein Drittel der MSC-zertifizierten Bestände nicht in Ordnung sind. Entweder sie sind zu klein oder sie werden zu hart befischt," so Froese in einem Interview in Bayern 2 am 11. Dezember 2017. Er kritisierte ebenfalls, dass viele Bestände überfischt werden und nicht entsprechend nachwachsen können. Die Regeln des MRC ließen aber eine solche Überfischung zu.