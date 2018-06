Fischstäbchen Wie Alaska-Seelachs in Stäbchen verschwindet

Im Jahr 2012 lag der Absatz von Fischstäbchen in Deutschland bei 54.060 Tonnen. Das entspricht dem Gesamtgewicht von über 7.200 Lastwagen. Grundlage für all die Fischstäbchen ist vor allem der Alaska-Seelachs.

Der am meisten verzehrte Fisch in Deutschland war im Jahr 2012 der Alaska-Seelachs – auch Alaska-Pollack oder Pazifischer Pollack genannt. 156.500 Tonnen gefrorene Alaska-Pollack-Filets wurden vor allem aus China und den USA nach Deutschland importiert. Das geht aus dem Jahresbericht der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) hervor. Kein Wunder, denn die Filets dieses Weißfisches sind die Grundlage für fast alle Fischstäbchen und Schlemmerfilets, die bei uns auf dem Teller landen.

So funktioniert's

Der Newcomer wird Fisch Nummer 1

Dabei hat der Alaska-Seelachs erst eine verhältnismäßig kurze Karriere als Speisefisch: 1984 wurde er erstmals im großen Stil gefangen. Dank seines damals großen Bestands wurde der Alaska-Seelachs als Ersatz für den stark dezimierten Kabeljau genommen, der bis dahin auch für Fischstäbchen und ähnliches verwendet wurde.

Alaska-Seelachs

Gesetzliche Vorgaben

Was sich offiziell Fischstäbchen nennen darf, bestimmt in Deutschland das Bundesministerium für Ernährung, Lebensmittel und Verbaucherschutz (LFGB) in den Leitsätzen des Deutschen Lebensmittelbuches. Darin ist vorgeschrieben, dass ein Fischstäbchen zu mindestens 65 Prozent aus Fisch bestehen muss, der Rest ist Panade. Auch der Fischfiletanteil ist vorgeschrieben.