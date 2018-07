Feenkreise Runde Flecken mit rätselhaftem Ursprung

Feenkreise sind kreisförmige, kahle Stellen inmitten von trockenen Graslandschaften. Bisher waren sie nur aus dem Südwesten Afrikas, vor allem aus Namibia, bekannt. Dort besprenkeln sie die Landschaft in großer Zahl. Über ihre Entstehung rätseln Wissenschaftler seit langem. Jeder der wie mit einem Zirkel gezogenen runden Flecken ist bei näherem Blick von einem Kranz aus hohem Gras umwachsen. Der Durchmesser der Kahlstellen kann mehrere Meter betragen.

Termiten oder Selbstorganisation

Runder Fleck im Gras: Feenkreis in Namibia

Eine der Theorien zu ihrer Entstehung besagt, dass Termiten oder Ameisen die Gräser an den Kahlstellen entfernen, damit diese in den Trockenlandschaften nicht die wenige Feuchtigkeit aus dem Boden ziehen. 2013 etwa berichtete Norbert Jürgens von der Universität Hamburg im Fachblatt "Science", Sandtermiten verringerten das Graswachstum, indem sie die Graswurzeln fressen. Wissenschaftler des Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) vertreten hingegen bereits seit einiger Zeit die Ansicht, dass die Kreise durch Selbstorganisation entstehen.

"Das Besondere an Feenkreisen ist, dass sie sich auch über größere Gebiete erstaunlich regelmäßig und homogen verteilen, aber nur innerhalb eines engen Niederschlagsbereichs." Stephan Getzin, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig

Gesprenkeltes Outback: Feenkreise in Australien

Ein solches Muster entstehe am ehesten durch Konkurrenz um Wasser. Kritiker dieser Theorie bemängelten allerdings, dass es dann auch in anderen Trockenregionen ähnliche Strukturen geben müsste. Genau das wies das Team um Getzin nun nach: Die Wissenschaftler entdeckten eine mit Feenkreisen durchsetzte Landschaft im australischen Outback, 10.000 Kilometer von Namibia entfernt. Luftaufnahmen belegten, dass die Kreise ganz ähnlich angeordnet sind wie die afrikanischen. Jede der Kahlstellen ist demnach in gleichem Abstand von sechs weiteren umgeben. Aus der Vogelperspektive sind die Feenkreise gleichmäßig in der Landschaft verteilt. Ihre Entdeckung haben die Forscher nun in der Fachzeitschrift "Proceedings" der US-Nationalen Akademie der Wissenschaften (PNAS) veröffentlicht.

Hart und kahl

Feenkreis in Australien

Vor Ort in Australien untersuchten die Forscher die Kreise genauer. Sie bestimmten unter anderem ihre Größe, maßen die Temperatur an der Oberfläche oder beobachteten, wie dort Wasser versickert. Nach der Auswertung kommen sie zu dem Schluss: Der spärlich fallende Regen in der Region perlt an den durch die Trockenheit extrem verhärteten Flächen ab und dringt nicht in den Boden ein. Stattdessen wird das Wasser oberirdisch an die Ränder geleitet, wo es versickert und das Wachstum der Gräser begünstigt. Die kahlen Stellen bleiben kahl, weil Samen auf dem harten und heißen Boden nicht keimen können. In Afrika sei die Bodenstruktur hingegen anders.

"Das Wasser versickert im sandigen Boden und verbleibt unter der Oberfläche. Da oben keine Pflanzen wachsen, verdunstet das Wasser nicht, es diffundiert von dort an die Ränder. Das ist im Detail zwar ein anderer Mechanismus als in Australien (...) Er führt aber zum gleichen Vegetationsmuster." Stephan Getzin vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig

Mit oder ohne Insekten

Schließlich suchten die Wissenschaftler im australischen Outback noch nach Termitenbauten oder Ameisennestern. An einigen Kahlflächen fanden sie Hinweise auf die Insekten, an den meisten aber nicht. Außerdem gab es keinen Zusammenhang zwischen der Größe der Flächen und der Zahl der vorhandenen Insekten beziehungsweise ihrer Bauten. Ob das auch für die Feenkreise in Namibia gilt?