Essbare Blüten Rezepte mit Holunder

Zubereitung

Holunderblütensirup mit Zitronensaft und Sekt abschmecken. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen, ausdrücken und im leicht erwärmten Holundersaft auflösen. Kalt stellen, bis die Masse leicht zu gelieren beginnt. Eiweiß mit Zucker steif schlagen und zusammen mit der geschlagenen Sahne unter die gelierende Masse heben. In tiefe Teller einfüllen und kalt stellen. Aus der Melone einige Kugeln ausstechen und den Rest mit dem Mixer pürieren. Mit Orangen- oder Passionsfruchtsaft abschmecken. Zum Schluss noch einen Schuss Moscato zur Abrundung dazu. Die Melonensuppe über die Mousse gießen und mit den Früchten und Sauerrahmeis servieren. Holunderblüten in Pfannkuchenteig eintauchen und in Butterschmalz ausbacken.