Erste Hilfe für Tiere Transport - gewusst wie

Katzen packt man mit einer Hand im Nacken, mit der anderen Hand hält man die Hinterbeine fest. So kann man sie in eine Transportbox stecken. Sehr widerspenstige Katzen kann man mit einem Trick zähmen: eine Decke über sie werfen, darin einwickeln und vorsichtig in die Transportbox schieben. Vorsicht vor den Krallen - sie können schlimme Verletzungen verursachen.

Kaninchen, Meerschweinchen, Mäuse und ähnlich kleine Tiere hebt man ähnlich wie Katzen: Man packt sie mit der einen Hand im Nacken und stützt mit der anderen Hand von unten das Hinterteil. Der Transport erfolgt je nach Größe des Tieres in einer Transportbox oder in einer Schachtel mit Luftlöchern. Auch ein Vogel- oder Hamsterkäfig ist geeignet für den Transport zum Tierarzt. Am besten bedecken Sie den Käfig mit einem Tuch, dann fühlt sich das Tier sicherer.

Vögel

Vögel immer möglichst mit beiden Händen um die geschlossenen Flügel fassen - so hat man ihn im Griff und verhindert, dass er sich durch Flattern an den Flügeln verletzt. Bei Vögeln muss man sehr vorsichtig vorgehen. Man darf sie nicht zu fest umklammern, sie geraten dabei leicht in Atemnot oder in einen Schockzustand. Am besten fasst man sie nur kurz an, um sie in eine Transportschachtel oder einen Käfig zu setzen.